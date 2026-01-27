Kümme Euroopa riiki lubas ehitada 100 GW mahus meretuuleparke

Ühendkuningriigi, Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Islandi, Iirimaa, Luksemburgi, Hollandi ja Norra valitsusjuhi allkirjastatud leping on teravas vastuolus USA presidendi Donald Trumpi vastuseisuga rohelisele energiale ja annab märku, et Lääne- ja Põhja-Euroopa valitsused on jätkuvalt pühendunud tuuleenergiale kui võimalusele oma energiajulgeoleku suurendamiseks.

Eelmisel nädalal Davosis toimunud Maailma Majandusfoorumil süvendas Trump oma kriitikat Euroopa ülemineku kohta vähese süsinikuheitega energiale, öeldes, et tuuleturbiinidest sõltuvad riigid hakkavad raha kaotama.

Samas Taani peaminister Mette Frederiksen väljendas esmaspäeval vastupidist seisukohta. "Roheline energia ei ole hea mitte ainult meie planeedile, vaid tugevdab ka meie energiajulgeolekut," ütles Frederiksen pärast kahepoolse avamere tuuleenergia lepingu allkirjastamist Saksamaaga. "Investeerides avamere tuuleenergiasse, vähendame oma sõltuvust impordist ja võtame kontrolli oma energia tuleviku üle," lisas.

Eelkõige on Euroopa üks peamisi eesmärke olnud sõltuvuse lõpetamine Venemaa energiast.

Esmaspäeval andsid Euroopa Liidu liikmesriigid lõpliku heakskiidu Venemaa gaasiimpordi keelustamisele 2027. aasta lõpuks, muutes lahkumineku oma endisest peamisest tarnijast õiguslikult siduvaks. Otsus tehti siiski alles peaaegu neli aastat pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Samas varjutab aga Euroopa energiasõltumatuse püüdlusi uus probleem. 2025. aastal pärines 27 protsenti Euroopa gaasi ja veeldatud maagaasi koguimpordist USA-st, millega Euroopa suhted on üha pingelisemad. Uued veeldatud maagaasi lepingud tähendavad, et see osakaal võib 2030. aastaks tõusta 40 protsendini, teatas Energiaökonoomika ja Finantsanalüüsi Instituut.

Esmaspäeval vormistatud piiriülese koostöö edendamise lubadus on osa eesmärgist, mille Põhjamere riigid 2023. aastal kokku leppisid, et 2050. aastaks on avamere tuuleparkide võimsus 300 GW.

Tuuleenergia esindusorganisatsioon WindEurope teatas äsja, et selle liikmesettevõtted on lubanud vähendada kulusid, luua täiendavalt 91 000 töökohta ja genereerida 1 triljoni euro väärtuses majandustegevust.

100 GW lisamine merele muudaks Euroopa elektriturgu, kuna piirkonnas on praegu nii maismaal kui ka avamerel 258 GW paigaldatud tuuleparkide võimsust, mis WindEurope'i andmete kohaselt moodustab 19 protsenti Euroopas tarbitavast elektrist.

See võiks olla kasulik ka elektrivõrgu seadmete tootjatele, nagu Siemens Energy ja GE Vernova, projektiarendajatele, sealhulgas RWE ja Orsted, nagu ka tuuleturbiinide tootjatele, nagu Vestas .

Briti ettevõte National Grid NG.L ja Saksamaa ettevõte TenneT teatasid, et teevad koostööd, et luua elektriühendus, mis ühendab Briti ja Saksamaa avamere tuuleparke Põhjameres, et varustada mõlemat riiki.

Saksamaa ja Taani leppisid esmaspäeval Hamburgis toimunud kohtumise raames kokku, et jagavad Taani Bornholmi saare lähedal asuva tuulepargi rahastamise kulusid, mille toodang suudab eeldatavasti elektriga varustada umbes kolm miljonit majapidamist.

"Planeerides laienemist, võrke ja tööstust koos ning rakendades neid piiriüleselt, loome puhast ja taskukohast energiat, tugevdades oma tööstusbaasi ja suurendades Euroopa strateegilist suveräänsust," ütles Saksamaa majandusminister Katherina Reiche.

Eraldi avalikustas Reiche plaanid taaselustada Saksamaa ebaõnnestunud avamere tuuleenergia hankemenetlused meetmete paketiga, mis hõlmab investoritele usaldusväärsemate elektrienergia tulude tagamist.

Nn hinnavahelepingute kehtestamisega saavad investorid hüvitist, kui elektri turuhinnad langevad alla kokkulepitud võrdlushinna. Kui hinnad ületavad selle võrdlusaluse, maksavad nad osa oma tuludest tagasi.

Saksamaa peab oma jõupingutusi suurendama pärast seda, kui kaks hiljutist avamere tuuleenergia hankemenetlust ei toonud kohale ühtegi pakkumist, samas kui Suurbritannia ja Iirimaa viisid läbi edukaid projekte, ütles Reiche.

Ühendkuningriik teatas, et sõlmib ka teisi lepinguid väiksemate osalevate riikide rühmadega, et edendada piiriüleste projektide tõhusamat arendamist ja infrastruktuuri avamere tuuleparkide loomiseks, mis on otse ühendatud rohkem kui ühe riigiga.

Suurbritannia kindlustas sel kuul oma viimasel elektrienergia oksjonil rekordilise 8,4 GW potentsiaalse avamere tuuleenergia võimsuse rajamise.