Saksamaa pakub Berliini elektrikatkestuse süüdlaste leidmiseks vaevatasu

Elektrikatkestuse tõttu jäi Saksamaa pealinna edelaosas keset talve peaaegu nädalaks elektrita ligi 45 000 kodu ja umbes 2200 ettevõtet.

Politsei jahib vasakäärmusliku rühmituse Vulkangruppe (Vulkaanirühm) liikmeid, mis tunnistas mitmes veebiavalduses omaks jaanuari alguses aset leidnud elektrikatkestuse.

Dobrindt tõotas teisipäeval anda vastulöögi. "Minu arvates on asjakohane rõhutada olukorra tõsidust sellise suurusega vaevatasuga," ütles Dobrindt.

Saksamaa sisejulgeolekuameti (BfV) andmetel on Vulkangruppe tegutsenud alates 2011. aastast ning arvatakse, et see on ka mitme teise süütamisründe taga Berliinis ja selle ümbruses.

Rühmitus tunnistas omaks kaks sabotaažirünnakut, mis olid suunatud elektriautotootja Tesla tehase vastu Berliini lähistel.

Kantsler Friedrich Merzi konservatiivne liitlane Dobrindt tõotas ka suunata rohkem vahendeid laiemalt vasakäärmusluse vastu võitlemiseks ning nõudis politseile suuremaid volitusi näotuvastustehnoloogia kasutamiseks ja digitaalsete andmete kogumiseks.