Eesti suuremad telekomiettevõtted tõstavad järk-järgult oma hindu

Telia Eesti AS teeninduspunkt Viru kaubanduskeskuses Tallinnas
Telia Eesti AS teeninduspunkt Viru kaubanduskeskuses Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti suuremate telekommunikatsiooniettevõtete Elisa, Tele2 ja Telia on hakanud oma teenuste hindasid tõstma. Hinnatõus on seotud nii kallineva elektri ja tehnikaga kui ka üldise inflatsiooniga. Muudatuste kommenteerimisel jäävad ettevõtted aga napisõnaliseks.

Tele2 erakliendi üksuse juhi Rasmus Nurga sõnul on hinnad pidevas muutumises. Kallinenud on elektrihinnad, elektroonikakomponentide hinnad ja kõik muu, millest telekomiäri koosneb.

"See on ühelt poolt sellisel konkurentsitihedal valdkonnal, nagu telekom on, ju tervitatav, et turg reguleerib hindu, aga teiselt poolt tuleb vaadata ka seda, mis meie ümber toimub," sõnas Nurk.

Tele2 plaanib korrastada oma teenuseid ja tõsta hinda neil pakettidel, mis on ajale jalgu jäänud. Nurk märkis, et muudatused puudutavad teenuseid läbivalt, kuid mitte kogu portfelli korraga. Keskmine hinnatõus kliendi kohta ei ületa Tele2-s kahte eurot, kuigi tajutav muutus võib sõltuda sellest, kui palju teenuseid on ühe kliendi arvel.

"See ei puuduta kindlasti kõiki kliente, küll aga on sisendhindade kasv mõjutanud kogu ettevõtet, olgu selleks siis internet, kõneside või televisioon," selgitas Nurk.

Sarnases vahemikus on ka teiste operaatorite hinnamuudatused. Elisa ei leidnud aega hinnamuutusi intervjuus kommenteerida. Kirjalikus kommentaaris teatati, et nende pakettide korrigeerimine jääb keskmiselt 0,99 ja 1,99 euro piiresse.

Telia teatas, et on teemat juba detsembris kommenteerinud ning ettevõte leiab, et praegu ei ole neil midagi lisada. Detsembris teatas Telia TV Mini paketi kuutasu muutusest, mis tõuseb seniselt 8,13 eurolt 9,95 eurole.

Hinnatõusu põhjendusena toovad ettevõtted esile vajaduse jätkata investeeringuid taristusse ja tarkvaraarendusse. Elisa märkis, et mõõdukas hinnatõus aitab vastata ka töötajate palgakasvu ootustele ning arendada 5G-võrku ja digiturvalisust. Telia selgitas hinnamuutust eelkõige telekanalite ja meelelahutuse sisseostuhindade ning muude sisendkulude kasvuga viimastel aastatel.

Tele2 teavitab hinnamuudatustest kliente personaalselt ja jooksvalt. Nurk märkis, et tegu on teenusmaailmas normaalse protsessiga, kus nõudluse ja pakkumise suhe reguleerib hinda.

"Julgustan kõiki kliente oma hindu ka regulaarselt üle vaatama ja tegema hinnavõrdlust," sõnas ta.

Samas algatati Tele2 2025. aastal numbri liikumisi ehk operaatorivahetusi vähem kui 2024. aastal. Nurga hinnangul viitab see sellele, et kliendid on hinnatõusuga leppinud.

"Kliendi enda huvi tundub olevat langustrendis. Ilmselt on need hinnatõusud siis klientide poolt aktsepteeritud ja kliendid mõistavad seda suunda, et teenuste hindu tuleb kaasajastada," lausus Nurk. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Vikerraadio"

