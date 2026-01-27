X!

Galerii: Taani kuningapaar Niguliste kirikus kontserdil ja riigiõhtusöögil

Taani kuningapaar Niguliste kirikus.
Teisipäeva õhtul võõrustab Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega Taani kuningapaari Niguliste kirikus.

Nigulistes toimub Taani kuningapaari auks riigiõhtusöök, millele eelnes pidulik kontsert.

Teisipäeval ja kolmapäeval viibivad president Alar Karise kutsel Eestis riigivisiidil Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary. Kuningapaari saadavad visiidil Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen ja välisminister Lars Løkke Rasmussen. Kuningas Frederik X väisas Eestit viimati kroonprintsina 2018. aastal. Praeguse kuninga ema Margrethe II külastas Eestit 2019. aastal.
 

Toimetaja: Johanna Alvin

