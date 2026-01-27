Galerii: Taani kuningapaar Niguliste kirikus kontserdil ja riigiõhtusöögil

Nigulistes toimub Taani kuningapaari auks riigiõhtusöök, millele eelnes pidulik kontsert.

Teisipäeval ja kolmapäeval viibivad president Alar Karise kutsel Eestis riigivisiidil Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary. Kuningapaari saadavad visiidil Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen ja välisminister Lars Løkke Rasmussen. Kuningas Frederik X väisas Eestit viimati kroonprintsina 2018. aastal. Praeguse kuninga ema Margrethe II külastas Eestit 2019. aastal.

