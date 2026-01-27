X!

Eesti esimene droonijalka turniir toimus Mustamäe riigigümnaasiumis

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Mustamäe riigigümnaasiumis toimus Eesti esimene droonijalka demonstratsioonturniir. Erinevatest koolidest erinevas vanuses õpilased võistlesid droonimängus, mis meenutab osalt kaugjuhitavat korvpalli. Droonilennutamise litsentsi omandamine muutub aina populaarsemaks õpilaste hulgas, kes näevad selles võimalust elukutset omandada. Puudu on ainult instruktoritest.

Droonijalka reeglid on lihtsad. Igal meeskonnal on üks droon, mis ründab, ja neli, mis kaitsevad. Väravate asemel on rõngad, mida ründav droon peab läbima. Kui aparaat puurist välja lendab, on see mängust väljas. Mäng leiutati Koreas üheksa aastat tagasi. Eestis toimus teisipäeval esimene võistlus.

"Kõige olulisem on meeskonnatöö. Sa pead koordineerima viie inimese tööd - üks nendest ründab, neli inimest peavad kaitsma. Peab koordineerima ilusa kaitse, et vastase droon ei läbiks sinu rõngast," lausus Mustamäe riigigümnaasiumi õpilane Carl Gustav Moritz.

Drooniõpe toimub enamasti kaitseliidu ja riigikaitseõppega tegeleva rügemendi eestvedamisel. Seetõttu loodavad noormehed droonimise litsentsi omandamisega saada rakendust ajateenistuses. Nooremad loodavad lihtsalt, et aju areneks!

"Tahaks hakata näiteks droonipiloodiks kaitseväe jaoks või näiteks mõne uudisefirma jaoks droonipiloodiks," ütles Carl Gustav.

"See arendab minu aju, et saaks igasuguseid teisi asju ka teha," sõnas Kuusalu keskkooli õpilane Karl Kutti.

Mustamäe riigigümnaasium, kus võistlus toimus, alustas drooniõpet sel õppeaastal kohustusliku riigikaitseõppe raames lõpuklassides 30 õpilasele. Huvilisi oli kaks korda rohkem, kuid polnud piisavalt instruktoreid.

"Kindlasti on järjekord. Juba on minult küsitud ka järgmise aasta kohta, et kas saab ette ennast kirja panna? Kahjuks me ette ei registreeri - registreerimine on kiiruse peale. Kevadel tuleb - kes ees, see mees," sõnas Mustamäe riigigümnaasiumi õppekoordinaator Marju Tannberg.

"Instruktoreid saab otseses mõttes tänavalt. Lennuakadeemia kindlasti aitab kaasa, kaitseliit aitab kaasa. Need, kes on entusiastid ja tahavad eriala edasi viia ja hakkavadki instruktoriteks," lausus droonikursuse õpetaja Ilmar Vessin.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

