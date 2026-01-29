X!

Puitpelletivarude kiire kahanemine on hinnad üles viinud

Majandus
Puitpellet
Puitpellet Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Majandus

Külm talveilm on tekitamas Eestis puitpelletite puudust ning ka naabremaades suurenenud nõudlus mõjutab hinda Eesti tarbijatele, ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja. Pelleteid tootva ja müüva Briketipoisid OÜ tegevjuht Argo Kivi lisas, et pelletihinnad on külmalaine mõjul tõusnud 25 protsenti.

Välja sõnul on peale jõule alanud külmalaine tekitanud olukorra, kus pelletitootjate varutud kogused on kulunud oodatust kiiremini. Lisaks on tarbijate nõudlus märgatavalt kasvanud.

"See on tekitanud ebakindla olukorra, sest talv raugemise märke ei ilmuta. Laomahud on aga üldjuhul planeeritud varasemate talvede tarbimismustrite järgi ning kuna sedavõrd külma talve pole meil pikalt olnud, siis ei ole ilmselgelt tollega suuresti ka arvestatud," ütles Välja ERR-ile.

Välja selgitas, et tegelikult on siiski ka pelletimüüjaid, kes suudavad nõudlusega sammu pidada. Tarbijal soovitas ta läbi uurida kõik Eestis tegutsevad pakkujad.

Läti rahvusringhääling LSM kirjutas eelmisel nädalal, et nende jaekaubanduses valitseb pelletipuudus.

Välja kinnitas, et nõudluse kasvu oli tõepoolest kõigepealt märgata Lätis, kus kodutarbijate varud olid tõenäoliselt väiksemad.

"Nüüd kasvavad müügimahud kiiresti ka Eestis ning seda circa kaks korda rohkem võrreldes tavapärasega. Pelletitööstus toimib valdavalt pikaajaliste lepingute alusel ning vabu ehk nii-öelda aadressita koguseid on turul vähe. See tähendab, et drastilistele ilmastikumuutustele saab reageerida vaid olemasolevate ladude ja vabade tootmisvõimsuste arvelt, mida praeguses olukorras napib," selgitas Välja.

Toorme poolelt on pilt Välja sõnul kahetine. Metsadest saadava materjali kättesaadavus on võrreldes novembri ja detsembriga paranenud. Samas piiravad rohke lumi ja kõva külm tehaste tootlikkust.

Välja sõnul on naaberturgude suurenenud nõudlus pannud hinnasurve ka Eesti tarbijatele, sest kui transpordikulu on madalamad kui hinnavahe eksportriikides, kandub hinnatõus ka Eestisse.

"Täna polegi tarbijate põhiprobleem enam hind, vaid pelletite kättesaadavus," ütles Välja. 

Sama kinnitas Argo Kivi, kelle sõnul on tänavu pelleti hind tõusnud 25 protsenti.

Kivi sõnul ei ole Briketiposte tehased praegu isegi töös, sest kalli elektrihinna tõttu ei ole pelletit hetkel lihtsalt mõistlik toota.

Üllatust tavatult karge talveilma üle on Kivi hinnangul eelkõige märgata just regulaarse klientuuri seas. Niisiis pole pelletiostjate koguarv tõusnud, vaid külma ilmaga toa soojas hoidmine nõuab lihtsalt rohkem küttematerjali.

Puitpelletivarude kiire kahanemine on hinnad üles viinud

