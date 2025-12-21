X!

Eesti ostab vähemalt kuus Lõuna-Koreas toodetud Chunmoo mitmikraketiheitjat

Eesti
Chunmoo mitmikraketiheitja õppusel Lõuna-Koreas.
Chunmoo mitmikraketiheitja õppusel Lõuna-Koreas. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Eesti

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ja Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõte Hanwha Aerospace esindajad sõlmisid lepingu Eestile kuue mitmikraketiheitja Chunmoo hankimiseks.

Ligi 290 miljoni euro suurune leping hõlmab mitmikraketiheitjate laskeseadmeid, kolme tüüpi raketisüsteeme (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) ning kasutus- ja väljaõppetoetust. Lisaks tellitakse platvormide modifitseerimine, et need vastaksid Eesti tingimustele ja liiklusseadusele. Tarned algavad 2027. aasta teises pooles, raamleping võimaldab tulevikus süsteeme juurde hankida. 

"Eesti süvalöögi võime arendamist alustasime USA süsteemide HIMARS soetusega tänavu aprillis. Kuna mitmikraketiheitjad on sõjalise võimekuse seisukohast hindamatu tähtsusega, on mul ülimalt hea meel, et meil õnnestub nüüd lisaks USA HIMARS-idele soetada ka Lõuna-Korea Chunmood ning parandada sellega nii Eesti kui ka kogu NATO heidutus- ja kaitsevõimet märkimisväärselt," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur. 

Raamlepingu osana teeb Hanwha Aerospace investeeringuid ka Eesti kaitsetööstusesse lepingus sätestatud mahus ja tingimustel. "Kokkuleppe osana investeerib ettevõtte viiendiku hankelepingu kogumaksumusest Eesti tööstusesse. Esialgne investeering peaks kümne aastaga tooma Eesti kaitsetööstusettevõtetele tagasi 40 kuni 60 miljonit eurot," selgitas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) peadirektori kohusetäitja Katri Raudsepp. 

"See leping rõhutab vajadust kaitselahenduste järele, mis on mitte ainult tehnoloogiliselt tipptasemel, vaid ka kohe kasutuselevõtuks valmis," ütles Hanwha Aerospace'i president ja tegevjuht Jae-il Son.

"Meie prioriteet on tugevdada Balti regiooni julgeolekut, kasutades meie kiiret tootmisvõimekust, et tagada Eestile nende kriitiliste võimete õigeaegne kättesaamine," lisas ta. 

Chunmoo on tipptasemel mitmikraketiheitja süsteem, mis on loodud suure liikuvuse ning kiire ja täpse tulejõu tagamiseks. See on paigaldatud väga liikuvatele 8×8 veokitele ning suudab tulistada nii 239 mm juhitavaid rakette, mille tegevusraadius ulatub kuni 80 kilomeetrini, kui ka kaugmaarakette, näiteks CTM-290 tüüpi taktikalisi ballistilisi rakette, mille lennuulatus on kuni 290 kilomeetrit. 

"Täiendavate raketiheitjate hange võimaldab diviisil vastase sügavuses olevaid sihtmärke märkimisväärselt rohkem mõjutada ja luua seeläbi paremad eeldused mõjude viimiseks vastase territooriumile. Chunmoo on HIMARS-ite kõrval selleks kindlasti hea valik," ütles kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna vanemstaabiohvitser-suurtükiväeinspektor kolonelleitnant Meelis Laanemets. 

Süsteemi nimi "Chunmoo" tähendab otsetõlkes "taevane sõja jumal" või "taevane sõdalane". Nimi sümboliseerib võimsust ja ülevust ning viitab relvasüsteemi võimele tabada sihtmärke kaugel horisondi taga. Sarnase tähendusväljaga nimesid kasutatakse Korea sõjatehnikas sageli, rõhutamaks nii rahvuslikku uhkust kui ka strateegilist võimekust.

Tänavu oktoobris allkirjastasid Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ja Lõuna-Korea kaitseminister Ahn Gyu-back Soulis kahe riigi kaitsekoostööleppe, millega Eesti kavatses lisaks USA HIMARS-süsteemidele hankida ka Lõuna-Korea raketiheitjad Chunmoo. Koos Chunmoo mitmikraketiheitjate hankelepingutega sõlmis kaitseministeerium sel pühapäeval koostöökokkuleppe Korea ekspordiagentuuriga KOTRA, mille eesmärk on tihendada kaitsetööstusalast koostööd Eesti ja Lõuna-Korea vahel veelgi.

Chunmoo mitmikraketiheitjate tarned algavad 2027. aasta teises pooles.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

15:14

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

14:30

Valter Soosalu: harpedžimängijate liidu suvepäevad on üksildased

10:49

Vikerraadio pühadekavasse jagub lustakaid reportaaže ja tõsiseid mõtisklusi

10:21

Video: Alev Ström õnnitles Anu Välbat 400. "Hommik Anuga" saate puhul

