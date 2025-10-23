X!

Eesti plaanib hankida HIMARS-itele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid

Eesti
Lõuna-Korea raketiheitjaid K239 Chunmoo
Lõuna-Korea raketiheitjaid K239 Chunmoo Autor/allikas: SCANPIX/AFP/William West
Eesti

Neljapäeval allkirjastasid Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ja Lõuna-Korea kaitseminister Ahn Gyu-back Lõuna-Koreas Soulis kahe riigi kaitsekoostöö leppe, millega Eesti kavatseb lisaks USA HIMARS-itele hankida ka Lõuna-Korea raketiheitjad Chunmoo.

Eesti on kiirendatult suurendamas oma süvalöögivõimet, mis vajadusel võimaldab viia sõjapidamise vastase territooriumile ning kindlustab Eesti ja sellega koos NATO heidutus- ja kaitsevõimet, teatas kaitseministeerium.

Selleks soovib Eesti soetada lisaks juba olemasolevatele HIMARS-süsteemidele Lõuna-Korea raketiheitjaid K239 Chunmoo. Paralleelselt jätkub protsess uute HIMARS-süsteemide hankimiseks USA-st.

"Süvalöögivõime arendamist alustasime USA süsteemide HIMARS soetusega ja teatavasti oleme kokku leppinud USA-ga ka täiendavate HIMARS-ite soetuse, mille täpseid tarneaegu praegu USA-lt ootame. Süvalöögivõime täiendavaks tugevdamiseks on kaitsevägi valinud välja Lõuna-Korea tootja raketiheitjad Chunmoo. Sarnast USA ja Lõuna-Korea raketiheitjatel põhinevat lahendust kasutab näiteks ka Poola," selgitas kaitseminister Hanno Pevkur.

Pevkur lisas, et märkimisväärne osa tehingu mahust tuleb lokaliseerimise põhimõtte rakendamisel Eesti tööstusesse. "See tähendab kümneid miljoneid eurosid otseinvesteeringuid Eesti kaitsetööstusesse," ütles kaitseminister.

Chunmoo raketiheitjate hanke detailid räägitakse veel läbi tehnilisel tasandil Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK), Korea ekspordiagentuuri ja tootja vahel. Järgmise sammuna on plaanis sõlmida vastavad raamlepingud.

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ja Lõuna-Korea kaitseminister Ahn Gyu-back Autor/allikas: Kaitseministeerium

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

