Norra eelistas sõjalaevade soetamisel Suurbritannia relvafirmat

Norra peaminister Jonas Gahr Støre
Norra peaminister Jonas Gahr Støre Autor/allikas: SCANPIX/EPA/RODRIGO FREITAS
Norra ostab Suurbritannia firmalt BAE Systems 10 miljardi naela eest mitu moodsat sõjalaeva ning lükkas tagasi Prantsusmaa, Saksamaa ja USA firmade pakkumised.

Norra ostab brittidelt mitu tüüp 26 fregatti, tegemist on Norra ajaloo suurima sõjalise tehinguga. 

"Fregatid on meie kaitse oluline osa, sest need on meie suveräänsuse kaitsmisel võtmetähtsusega," ütles Norra peaminister Jonas Gahr Støre. 

Fregattide peamiseks ülesandeks saab Vene allveelaevade jälgimine, viimaste baas asub Koola poolsaarel. 

Tehingut tervitas ka Briti peaminister Keir Starmer, teatades, et see aitab luua uusi töökohti. 

"See on tunnustus tuhandetele inimestele üle kogu riigi, kes mitte ei paku ainult meie relvajõududele järgmise põlvkonna võimekust, vaid tagavad ka Ühendkuningriigi, meie Norra partnerite ja NATO julgeoleku tulevasteks aastateks," teatas Starmer. 

Støre kinnitas, et Norra kaalus veel ka Prantsuse, Saksa ja USA firmade ettepanekuid. 

"See oli raske valik. Neli kandidaati, Prantsusmaa, Saksamaa, USA ja Ühendkuningriik, esitasid tugevad ja konkurentsivõimelised ettepanekud. Nad on kõik lähedased liitlased, ma soovin avaldada tänu konstruktiivse protsessi ja dialoogi eest. Kõik neli liitlast on Norra strateegilised partnerid. Laialdane julgeolekualane koostöö jätkub täies mahus kõigiga," rääkis Støre. 

Norra ringhääling NRK samas teatas, et Norra valitsusele soovitati mitte osta Briti sõjalaevu, kuna need sisaldavad Iisraeli firma toodetud komponente. Iisraeli firma Plasan varustab kõnealuseid sõjalaevu soomuskaitsega, vahendas The Telegraph

