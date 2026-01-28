X!

Hindu tõstvad telekomid toovad ettekäändeks oma kulude tõusu

Eesti telekommunikatsiooniettevõtted Elisa, Tele2 ja Telia tõstavad tänavu teenuste hindu. Hinnatõusu on põhjustanud suurenenud kulud nii tööjõule, tootearendusele ja energiale kui ka üldine inflatsioon. Keskmist hinnatõusu ettevõtted välja tuua ei oska.

Nii Telia, Elisa kui ka Tele2 esindajad kinnitavad kui ühest suust, et telekomiteenuste hinnad on pidevas muutumises. Hinnad on tõusnud turuolukorra, konkurentsi ja sisendkulude muutuste tõttu.

"Kulubaas kasvab. Me investeerime Eestisse iga-aastaselt umbes 50 miljonit eurot. Muutunud on olukord ka selles vaates, et turvalisus on kindlasti see, kuhu me investeerime rohkem. Hoiame ära petukõnesid, et kelmused ei jõuaks inimesteni," nentis Telia ühenduvusteenuste osakonna juht Evelin Neerot.

"Kui vaadata keskmist hinnatelge, siis põhiline, mida tarbija tajub, on paljud maksumuudatused, mis meid viimasel ajal on saatnud. Eks see kajastub teenuste lõpphinnas ja annab erakliendile eriti valusalt tunda," ütles Tele2 erakliendi üksuse juht Rasmus Nurk.

"Elisa tõstab oma teenuste hindu esimese kvartali jooksul ja hinnatõusud mõjutavad nutipakette ja koduinternetipakette," lausus Elisa telekomiteenuste valdkonnajuht Evelin Tulp.

Kui palju keskmiselt hinnad tõusevad, on aga keeruline öelda, sest kõik sõltub kliendi vajadustest.

"Saan öelda, et televisiooni hinnatõusu teavitused on meil klientideni jõudnud ja ühe paketi hind tõusis alla kahe euro; see muudatus on jõustunud," lisas Neerot.

"Meil on sadu pakette, seega ma ei saa öelda protsentuaalselt, sest see hinnatõus on laiaulatuslik. Nii nutipaketid kui ka koduinternetipaketid on meie hinnamuudatustest mõjutatud ja hinnatõus on suurusjärgus 99 senti kuni 1,99 eurot keskmiselt," täpsustas Tulp.

"Me oleme osa kliente, keda hinnamuudatused puudutavad, juba teavitanud. Osade klientideni see sõnum veel jõuab, aga kindlasti ei ole see üle baasi kõiki kliente puudutav. See puudutab peamiselt neid kliente, kes on jäänud vanade pakettide peale, mille elukaar on lõpule jõudnud," selgitas Nurk.

Kõik kolm teenusepakkujat kaotavad vanu pakette. Odavamaks teenus ei muutu, kuid sooduspakkumistel tasub silm peal hoida, ütles Nurk. Samas algatati üle-eelmisel aastal rohkem numbriliikuvusi kui eelmisel aastal, kuigi ka siis olid hinnatõusud samaväärsed.

"See räägib sellest, et tarbija huvi otsida endale paremat pakkumist, küsida paremat hinda või teha hinnavõrdlust, on jahtunud," tõdes Nurk.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

