Elektrikaabel Saaremaa ja Hiiumaa vahel võimaldab ka päikeseenergia müüki

Majandus
Merekaabli maapealne osa
Merekaabli maapealne osa Autor/allikas: ERR
Majandus

Eelmise aasta lõpus käiku antud ja 7,3 miljonit eurot maksma läinud uus Saaremaa ja Hiiumaa vaheline elektrikaabel peaks andma tulevikus hiidlastele võimaluse ka päikeseenergiat võrku müüma hakata.

Samas näevad nii Elektrilevi kui ka Hiiumaa vald vajadust mandri ja Hiiumaa vahele merekaabel paigaldada, seda eelkõige julgeolekuriske arvestades.

Sealt Saaremaalt läbi mere hiidlaste elekter tuleb ja seda liini mööda see mööda Hiiumaad hargnema hakkab.

Uus kaabel peaks varasematega võrreldes olema töökindlam. Näiteks paigaldati see kaabel ühes tükis, erinevalt varasemast, mis koosnes paarisaja meetri pikkustest juppidest ja ühendati muhvidega, mis tihti rikkeid tekitasid. Uus kaabel tõi Hiiumaale elektrivõimsust juurde ja Elektrilevi küsib nüüd hiidlastelt arvamusi, kus piirkonnas tahetakse päikeseparke panna ja elektrit võrku müüma hakata, et siis ka Hiiumaasisene võrk nendes suundades võimsamaks ehitada.

"Tänaseks on umbes sadakond inimest märku andnud ja kindlasti laekub neid veel. Viimased aastad seda võimalust ei ole olnud ja kindlasti on õige hetk pilt ette saada, kui palju seda huvi on," lausus Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

"Hiidlased, nii nagu ülejäänud eestlased, tahaksid ikka väga palju endale uusi päikesepaneele katustele lisada. See, et huvi on nii suur, näitab, et taastuvenergeetika on tulnud, et jääda. Ja eks see näitab ka seda, et selline elektritootmine kui ärivõimalus või kokkuhoiukoht on inimeste peades väga kõrgel kohal. Täna annab see uus kaabel koos töödega, mida me teeme Leisi alajaamas, juurde umbes 1 megavatti suuruses tootmissuunalist liitumisvõimalust. Optimeerides võib sellest saada kuni 3 megavatti," selgitas Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Kuigi Saaremaalt tuleb nüüd Hiiumaa vahele elekter rikkekindlamalt, pole siiski sahtlisse visatud ka ringtoite rajamise mõtet ehk mandri ja Hiiumaa vahelise merikaabli rajamist.

"Ringtoide ehk täiendav merikaabel otse mandrilt on täiesti laual. Töö käib ja mõte ei ole kuhugi maha maetud. Lihtsalt küsimus on selles, kuidas seda investeeringut põhjendada. Üks põhjendus võiks olla kogu see geopoliitiline olukord, kus me oleme – igasugused ankrud, mis mööda merepõhja lohisevad. Nii et selles mõttes oleks hea, kui kaablid ei oleks üksteisele nii lähedal, nagu nad täna siin Hiiumaa ja Saaremaa vahel on. Aga seda julgeolekuolukorra arvestamist peame tegema koos riigiga laiemalt," nentis Härm.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

