SEB Panga kasum vähenes mullu veidi ja oli 167 miljonit eurot

Grupi tegevustulud ulatusid 293,3 miljoni euroni (2024. aastal 352,7 miljoni euroni) ning tegevuskulud 90,9 miljoni euroni (2024. aastal 85,0 miljoni euroni). Neto eeldatavaid krediidikahjumeid suurendas Grupp 1,5 miljoni euro ulatuses (2024. aastal vähendati 5,6 miljonit eurot).

SEP Grupp maksis 2025. aastal Eesti riigi tuludesse kokku 102,6 miljonit eurot (2024. aastal 108,0 miljonit eurot) erinevaid makse.

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik kommenteeris SEB üksuste tulemust Eestis järgmiselt: "Pangandust mõjutas eelmisel aastal stabiliseerunud Euribor ja turud eeldavad, et kuue kuu Euribor jääb tänavu 2,1–2,5 protsendi vahele. See tähendab, et oleme naasnud majanduskeskkonda, kus laenamine on muutunud soodsamaks ja hoiustamise kõrval kaalutakse üha enam investeerimist."

SEB andis Eestis eelmisel aastal ligi 2,1 miljardi euro eest uusi laene ja liisinguid. Neist 1,3 miljardit äriettevõtetele ja ligi 800 miljonit eraisikutele. SEB finantseeris 5129 kodu ostu ja 5510 ettevõtte äriplaani. Ettevõtete laenuportfell kasvas aastaga 9,5 protsenti ja eraisikutel 7,2 protsenti.

Alanud aastal soovib SEB ette valmistada SEB Eesti, Läti ja Leedu pankade ühinemise, et 2027. aastast toetada suurema, tugevama ja tõhusama pangana klientide kasvuplaane. Ühinemise tulemusena tekib Baltimaade kõige suurema kapitalibaasi ning rahastamisvõimekusega pank, ütles Parik.

SEB regionaalne peakontor hakkab paiknema Tallinnas.