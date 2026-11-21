21. novembril kell 9.35 võttis PPA lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus vastu info, et Soome lahel sõitval Venemaa kuuluvusega kuivlastilaeval Sparta II on tulekahju. Esialgsetel andmetel toimusid pardal plahvatused.

PPA vastutav Andres Tiik sõnas, et Eesti on teadlik Soome lahel toimunud vahejuhtumist Venemaa laevaga.

"Jälgime koostöös Soome ametivendadega olukorda. Reageerime juhul, kui Venemaa selleks rahvusvaheliselt abi palub," sõnas Tiik.

Hetkel ei ole infot reostusest.

Sündmuse alguses asus laev Vaindloo saarest 11 miili kaugusel põhja suunas rahvusvaheliseks liikluseks avatud laevateel ning jäi Peterburi merepäästekeskuse vastutusalasse. Praegustel andmetel triivis laev kella 10 paiku Eesti majandusvööndist välja.

Venemaa Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas oma Telegrami kanalil, et laeva rünnati kahe mehitamata õhusõidukiga.

"Soome lahe neutraalvetes, kolme meremiili kaugusel Venemaa piirist, rünnati kahe mehitamata õhusõidukiga Kaliningradi teel olnud kaubalaeva. Praegu toimub meeskonna evakueerimine. Juhtunu tagajärgi selgitatakse," sõnas Drozdenko.

Soome kaitsevägi on laupäeval kaks korda kehtestanud Soome lahel liikluspiiranguid nii laeva- kui ka lennuliiklusele.

Piiranguala varasem ajutine kehtestamine kuulutati välja kell 4.15 lennunduse jaoks ja kell 4.20 mereala jaoks. Kaitsejõudude teatel tühistati need piirangud kell 7.43.

Kella poole kümne ajal kehtestati taas piirangud.

Soome kindralstaap teatas varem, et piirangute taaskehtestamine ei ole tingitud ühestki konkreetsest ohtlikust olukorrast. Kindralstaabi sõnul on tegemist tavapärase ettevaatusabinõuga, kuna varasem olukord - Ukraina droonide eksimine NATO õhuruumi - ümbritsevates piirkondades püsis.

Kaitsejõudude sõnul on piirangualade kasutamine ettevaatusabinõu, mille eesmärk on tagada kõrvaliste isikute ohutus ja ametiasutuste tegutsemistingimused droonirünnaku korral.

Sel aastal on kehtestatud mitmeid sarnaseid piiranguid, mis on tavaliselt seotud droonitegevusega Venemaal.

Venemaa meedia andmetel tulistati laupäeva öösel Leningradi oblastis alla üle 60 drooni.