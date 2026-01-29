X!

Tuulikute jäätumine Soomes on elektri hinna üles viinud

Majandus
Sopi-Tootsi tuulepark. Foto on illustreeriv.
Sopi-Tootsi tuulepark. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Soomes on mitmes tuulepargis tuulikulabade suur jäätumine viinud elektri hinna üles ja see on viimastel päevadel olnud Eesti tasemel. Eestis ei ole Eesti Energia andmetel labade jäätumine sel aastal probleemiks olnud.

Soome Kauppalehti kirjutab, et erakorralised ilmaolud on Soome tuuleenergiatoodangut märgatavalt vähendanud. Vähene tuul ja labade jäätumine tähendas, et näiteks teisipäeva pärastlõunal tootis Soome 9433 megavatti tuuletootmisvõimsust reaalselt võimsusega 430 megavatti.

Kuigi tavapäraselt on Soome elektri hind Nord Pooli börsil Eesti omast madalam, siis teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval on elektri hind olnud Eesti omaga enam-vähem võrdne.

Eesti Energia taastuvelektrit tootev tütarfirma Enefit ütleb, et kuigi labade jäätumine võib olla ka Eestis probleem ja seda on ka tänavu juhtunud, ei ole selle mõju märkimisväärne.

Ka Eleringi tootmisstatistika näitab, et Eestis vastab tuulikutest elektri tootmine suuresti bilansihalduri prognoosile.

"Olenemata näiliselt kesistest tuuleoludest on tuuleenergia katnud Baltikumis ka jaanuarikuus ligikaudu viiendiku kogu tarbimisest. Kogu elektritootmisest on tuuleenergia moodustanud Baltikumis umbes 30 protsenti," ütles Enefiti taastuvenergia tootmisjuht Siim Ots.

Tuulikute jäätumine ei ole külmade ilmadega tavapäratu. Tuulik peatatakse sel juhul ohtude vältimiseks automaatselt.

"Jäätumise korral jälgime pidevalt iga tuuliku seisundit ning taaskäivitame tuulikud, kui ohutustingimused on täidetud või kui tuuliku andurid tuvastavad olukorra, kus jäätumine on taandunud ning tootmist on võimalik ohutult jätkata," märkis Ots.

Kuigi jäätumise vältimiseks on lahendusi, muudaks nende kasutamine tuulepargid kallimaks ja seetõttu neid alati ei kasutata.

"Jäätumisvastaste süsteemide kasutamine on õigustatud, kui jäätumine mõjutab rohkem kui viit-kuut protsenti aastasest energiatoodangust. Eestis me selle tasemeni kaugeltki ei küündi. Näiteks 2025. aasta jooksul oli Sopi-Tootsi tuulepargis kokku neli erinevat päeva, kui jäätumise olud said fikseeritud. Summaarne mõju pargi toodangule 2025. aastal oli umbes 0,45 protsenti," ütles Ots.

"Enefitil on kasutusel labasoojendused Eestis ühes tuulepargis, Ojakülas. Samuti oli see tehnoloogia kasutusel eelmisel aastal müüdud Tolpanvaara tuulepargis, mis asub Põhja-Soomes," lisas ta.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

