Nädalavahetusel võib õhutemperatuur langeda -30 kraadi juurde
Laupäeval arktilise õhumassiga kõrgrõhuala Soome lõunaosas tugevneb ja mõjutab seeläbi enam ka meie ilma. Üksikuid lumehooge on vaid Skandinaavias ja rannikualadel. Õhumass on väga külm ja öised kraadid langevad kuni -21, kohati -27 kraadini. Pühapäeval jääb kõrgrõhuala väheliikuvaks. Sajuvõimalus on väike ja öine õhutemperatuur pilvitu taeva all langeb -25, kohati -30 kraadi lähedale, päeval tõuseb kuni -13 kraadini.
Öö tuleb selge taevaga, Põhja- ja Ida-Eestis vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab nõrka lund ja on udu ning puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul mõõdukas idakaare tuul ja külma on 15 kuni 25, rannikul 8 kuni 14 kraadi.
Laupäeva hommik on sajuta ja kohati võib olla veel udu või uduvinet. Puhub nõrk idakaare tuul, saartel ja rannikul 4-8, iiliti 12 m/s. Külma on 17 kuni 25, rannikul 12 kuni 16 kraadi.
Päev tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub mõõdukas, valdavalt ida- ja kirdetuul ning õhutemperatuur jääb vahemikku -8 kuni -17 kraadi.
Pühapäeva öösel langeb õhutemperatuur veelgi, külma on kuni 25, mandril paiguti 30 kraadi, rannikul 10 kuni 17 kraadi. Päevane õhutemperatuur jääb vahemikku -10 kuni -18 kraadi ja nõrka lund sajab vaid väga üksikutes kohtades.
