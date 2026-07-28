Kolmapäeval soosib ilm suvitamist

Suuremad äikesevihma pilved on mõneks ajaks taandunud ja ilma hakkab enam mõjutama kõrgrõhuala. See paikneb Kesk-Euroopas ja liigub kolmapäeval ida poole ning põhjaserv ulatub üle Baltimaade.

Lääne-loodevoolus kandub meieni jätkuvalt jahedat õhku ja alles õhtul jõuab Läänemere piirkonda veidi soojem õhumass. Öösel on pilvi vähe, paiguti udutab ning õhusoe langeb 9 kuni 14 kraadini. Päeval aga kerkib kuni 25 kraadini.

Ka neljapäeval jääb Läänemeremaid katma kõrgrõhuala, mis ulatub Ida-Euroopast Soome. Öö on sajuta ja päeval võib olla üksikuid sajuhooge. Tuul on nõrk ja õhutemperatuur tõuseb veidi.

Saabuv öö on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Enne keskööd võib Ida-Eestis olla üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on ilm sajuta, aga paiguti tekib udu. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ning sooja on 9 kuni 17 kraadi.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too ja ilm püsib sajuta. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 13 kuni 18 kraadi. Päev on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundis ning soojakraade on 19 kuni 25.

Õhtul vihma oodata ei ole. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 17 kuni 21 kraadi.

Neljapäevane ilm on peamiselt sajuta. Puhub võrdlemisi nõrk lääne- ja lõunakaare tuul ning öösel on 9 kuni 17, päeval 20 kuni 26 kraadi. Reede öösel on pilvi vähe ja ilm on sajuta, kuid päeval pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad sajupilved, mis liiguvad edasi mandrile. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul ja sooja tuleb veel veidi juurde.

Laupäval liigub üle Eesti madalrõhulohk koos äikesevihmadega ja selle järel on Lääne-Eestis vihma võimalus väiksem, ida pool on ilm sajusem ja võimalik on ka äike. Öösel on keskmiselt 16, päeval 22 kraadi.

Pühapäeval võib öö esimeses pooles Ida-Eestis veel vihma sadada, pärast keskööd taevas selgineb ja ka päev on suurema sajuta. Õhusoe on pisut tagasihoidlikum kui laupäeval.