X!

Reedel saab veel sooja suveilma nautida

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Kui reedel saab Eestis nautida veel kuni 27-kraadist sooja, siis laupäevast läheb ilm taas vihmasemaks, kuigi mitte veel külmemaks.

Homme eemaldub kõrgrõhuala Baltimaade kohalt aeglaselt itta. Selle lääneservas püsib meie ilm aga jätkuvalt kuiv ja suviselt soe. Laupäeval kogub Läänemere lõunaosas jõudu madalrõhkkond, mis päeval Gotlandi lähistele jõuab.

Pärastlõunal jõuab meie saartele tihedam vihmasadu ja äike, mis edasi juba ka mandrile liigub. Kuna Ida-Eestit katab veel kõrgrõhuala lääneserv, siis vihmapilved sinna veel ei jõua.

Eeloleval ööl on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati võib tekkida aga udu. Puhub nõrk, valdavalt idakaare tuul ning õhutemperatuur on 8 kuni 14, saartel ja rannikul kuni 18 kraadi.

Reede hommik on selge, kohati vähese pilvisusega ja olulise sajuta. PUHUB nõrk kagutuul ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 16 kuni 20 kraadi.

Päev tuleb selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 8, iiliti 11 m/s. Sooja on oodata 22 kuni 27, rannikul kohati kuni 20 kraadi.

Õhtu tuleb Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool selgema taevaga ning kõikjal sajuta. PUHUB kagu- ja lõunatuul 1 kuni 6, saarte rannikul iiliti 10 m/s. Sooja on 20 kuni 24 kraadi.

Laupäev tuleb reedega küll võrdväärselt soe, kuid juba on oodata ka vihma. Ida-Eestis on pilvisus vähene, Lääne-Eestis vahelduv ning pärastlõunal jõuavad Lääne-Eestisse juba hoovihmad ja paiguti ka äike. Sooja on keskmiselt 25 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad pilves selgimistega. Pühapäeval rabistab mitmel pool hoovihma ning keskmine õhutemperatuur jääb tagasihoidlikult 21 kraadi peale. Ka uue nädala algus tuleb hoovihmade saatel. Õhutemperatuut langeb, nii on esmaspäeval sooja keskmiselt 18 ning teisipäeval vaid 15 kraadi.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:33

ETV spordisaade, 16. juuli

22:09

Virves: lolle riske ei võta, aga tahame kiiresti sõita

22:06

Poolas süüdistatakse teismelist Venemaa heaks saboteerimises

21:56

Levadia ja Paide tagasid kindla võiduga Konverentsiliigas edasipääsu Uuendatud

21:48

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:45

HOMMIKUL BLOGI | Kes näitab Rally Estonia testikatsel parimat minekut?

21:28

Limpa limonaad tähistab Tartus 90. sünnipäeva näitusega

21:28

Reedel saab veel sooja suveilma nautida

21:24

Narvas on eluohtlikult haigete patsientide vedu veninud kaks korda pikemaks

21:18

Kristjan Prikk: ameeriklastel on arusaam Eestist kui millestki positiivsest

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

00:07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

20:55

Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak, Vene suur naftatehas peatas töö Uuendatud

06:58

Eurovisiooni võiduloo ümber käiv vaidlus ähvardab raskendada laste muusikaõpet

16:11

Tallinnas hukkus auto alla jäänud jalakäija Uuendatud

15.07

Zelenski vabastas ametist kaitseminister Fedorovi

07:52

Ministeerium kärbib kümnendiku võrra puuetega inimeste koja toetust

14:05

Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu Uuendatud

11:02

TÜ tudengi loodud süsteem jahib vastase droonijuhte

15.07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

15.07

Birgit Sarrap: ajab närvi, et ma ei suuda leida oma suunda

ilmateade

SPORT

22:33

ETV spordisaade, 16. juuli

22:09

Virves: lolle riske ei võta, aga tahame kiiresti sõita

21:56

Levadia ja Paide tagasid kindla võiduga Konverentsiliigas edasipääsu Uuendatud

21:45

HOMMIKUL BLOGI | Kes näitab Rally Estonia testikatsel parimat minekut?

loe: kultuur

15:36

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

14:41

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

14:25

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

13:22

Oksana Brui: Ukraina raamatukogude elust

loe: eeter

15:36

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

14:41

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

14:25

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

14:18

Rally Estonia teenindusjuht: rahapatakatega rajaäärseid maaomanikke me moosimas ei käi

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.07.2026 18:00:00)

18:30

Narva haigla soovib riigilt reanimobiili-teenuse jätkuvat rahastamist

17:20

On suvi ja suur tung Eesti saarte külastamiseks

17:20

Puidukoda investeeris Näpi tootmisettevõttesse miljon eurot

16:50

Puuetega inimeste koja toetus väheneb tuleval aastal 10 protsenti

16:50

Merz loodab, et USA ei sekku Saksamaa liidumaa-valimistesse

15:55

Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk lõpetab ametiaja Washingtonis

15:50

Algav Rally Estonia toob Tartusse ja Lõuna-Eestisse umbes 50 000 rallisõpra

15:45

Nordicale lennukeid rentinud Transpordi Varahaldus läheb likvideerimisele

15:20

Raadiouudised (16.07.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo