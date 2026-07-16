Reedel saab veel sooja suveilma nautida

Kui reedel saab Eestis nautida veel kuni 27-kraadist sooja, siis laupäevast läheb ilm taas vihmasemaks, kuigi mitte veel külmemaks.

Homme eemaldub kõrgrõhuala Baltimaade kohalt aeglaselt itta. Selle lääneservas püsib meie ilm aga jätkuvalt kuiv ja suviselt soe. Laupäeval kogub Läänemere lõunaosas jõudu madalrõhkkond, mis päeval Gotlandi lähistele jõuab.

Pärastlõunal jõuab meie saartele tihedam vihmasadu ja äike, mis edasi juba ka mandrile liigub. Kuna Ida-Eestit katab veel kõrgrõhuala lääneserv, siis vihmapilved sinna veel ei jõua.

Eeloleval ööl on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati võib tekkida aga udu. Puhub nõrk, valdavalt idakaare tuul ning õhutemperatuur on 8 kuni 14, saartel ja rannikul kuni 18 kraadi.

Reede hommik on selge, kohati vähese pilvisusega ja olulise sajuta. PUHUB nõrk kagutuul ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 16 kuni 20 kraadi.

Päev tuleb selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 8, iiliti 11 m/s. Sooja on oodata 22 kuni 27, rannikul kohati kuni 20 kraadi.

Õhtu tuleb Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool selgema taevaga ning kõikjal sajuta. PUHUB kagu- ja lõunatuul 1 kuni 6, saarte rannikul iiliti 10 m/s. Sooja on 20 kuni 24 kraadi.

Laupäev tuleb reedega küll võrdväärselt soe, kuid juba on oodata ka vihma. Ida-Eestis on pilvisus vähene, Lääne-Eestis vahelduv ning pärastlõunal jõuavad Lääne-Eestisse juba hoovihmad ja paiguti ka äike. Sooja on keskmiselt 25 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad pilves selgimistega. Pühapäeval rabistab mitmel pool hoovihma ning keskmine õhutemperatuur jääb tagasihoidlikult 21 kraadi peale. Ka uue nädala algus tuleb hoovihmade saatel. Õhutemperatuut langeb, nii on esmaspäeval sooja keskmiselt 18 ning teisipäeval vaid 15 kraadi.