Tallinna linnaosavalitsus vaidleb ametiga Kalamaja tänavajupi saatuse üle

Põhja-Tallinna linnaosavanema Manuela Pihlapi hinnangul tuleks tühistada Kalamajas Valgevase ja Linda tänava vahelise teelõigu ümberehituse projekteerimistingimused, mille algatas eelmine linnaosavalitsus ning mis tema hinnangul piiravad kinnistuomaniku õigusi. Keskkonna- ja kommunaalamet ei näe alust, et värskelt väljastatud tingimusi tühistada.

Tallinnas Valgevase ja Linda tänava vahel asub lühike garaažideesine tänavalõik, mida elanikud kasutavad läbi kõndimiseks. Eelmise linnavalitsuse ajal algatatud ettevalmistusprotsess, et tänavalõik korda teha, jõudis lõpule tänavu jaanuaris, mil Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet väljastas tänava projekteerimistingimused.

Need näevad ette, et Valgevase ja Linda vahelise lõigu rekonstrueerimise käigus tehakse sinna katend, valgustus, haljastus, väikevormid ja liikluslahendus ning rajatakse kõnnitee. Sellega pole aga rahul Põhja-Tallinna linnaosavalitsus, kes soovib projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamist.

Linnaosavanem Manuela Pihlap ütles ERR-ile, et praegused projekteerimistingimused piiravad ebaõiglaselt omandiõigusi. Tema sõnul on kõnealuse kinnistu omanik väga vastutulelik ja soovib, et elanikele säiliks tänavalt läbipääs, kuid et ühtlasi tuleks linn ka omanikele vastu.

"Praegu on tekkinud olukord, kus linn jõuliselt piirab kinnistu omandiõigusi, aga samal ajal veel pisendab omanikul linnamaa kasutamist ehk see piirang on tulnud mõlemalt poolt," rääkis Pihlap. "Selleks, et mõlemad osapooled tunneksid, et see protsess on õiglane, tuleks praegu projekteerimistingimused tagasi võtta ja see menetlus õiglaselt läbi viia."

Linnaosavanema hinnangul on menetlus olnud eelkõige kaasamise osas puudulik - elanikke teoreetiliselt küll kaasati, kuid ühtki selle käigus tehtud ettepanekut arvesse ei võetud.

"Kinnistu omanik on öelnud, et ta võib oma õiguste kaitseks ka kohtusse pöörduda, aga me peame õigeks, et leiame mõlemaid osapooli arvestava lahenduse," lausus Pihlap, kes esitas selle soovi ka keskkonna- ja kommunaalametile.

Garaažid Valgevase tänaval Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Amet aga vastas Põhja-Tallinna linnaosavanemale, et selle tänava projekteerimistingimuste taotluse esitas linnaosavalitsus ise mullu veebruaris, avalik väljapanek oli septembris ja avalik arutelu novembris ning praeguseks on menetlus lõppenud.

"Taotluse menetluse ajal ei esitanud taotleja (Põhja-Tallinna valitsus) taotlust projekteerimistingimuste taotluse tagasivõtmiseks," nentis kommunaalameti ehitusõiguste menetleja Merilin Laur.

Selleks, et projekteerimistingimused saaks kehtetuks tunnistada, näeb ehitusseadustik ette konkreetsed alused, kuid keskkonnaameti hinnangul praegu niisugused alused puuduvad.

"Leiame, et käesolevate projekteerimistingimuste menetluse raames on vastava etapi täpsusastet ning ulatust arvestades läbi viidud piisav kaasamisprotsess. Kõigil, kel see soov, oli võimalus oma arvamust avaldada," sõnas Laur.

Pihlap möönis, et põhjus, miks linnaosavalitsus juba menetluse ajal pidurit ei tõmmanud, on see, et vahepeal on toimunud valimised ning eelmise linnaosavalitsuse arusaamad olid praeguse omadest erinevad.

"Ka enne valimisi ütlesin, et ma ei pea kuidagi õiglaseks, et linn pisendab jõuga kinnistuomaniku õigusi ja samal ajal vähendab õigusi parkida linna maal," sõnas ta.

Linnaosavanema sõnul on see jõupositsioonilt mängimine, mis pole õiglane ning vältimaks ka tulevikus kohtuvaidlusi, püüab ta asju lahendada nii, et kõik osapooled saaksid kaasa rääkida. Pihlap ütles, et praeguses olukorras saaksid jalakäijad tänavalõigult läbi, kuid linn tahaks piirata omaniku parkimisõigust tema enda maal.

"Kui aga elanik ei saa enam omal maal parkida, siis peaks linn pakkuma vastukaaluks õiguse linna maal parkida," selgitas Pihlap. "Kuidas see peaks olema, see ongi meie tulevikuarutelu käigus leitav lahendus. Kinnistuomanik on avaldanud soovi leida lahendus, et see tee saaks korda tehtud, inimesed saaksid sealt läib käia ja kõik saaksid ka parkida, kellel see vajadus on."

Keskkonna- ja kommunaalamet tõi kirjas Põhja-Tallinna linnaosavalitsusele välja, et projekteerimise käigus tuleb Valgevase 8b kinnistu omanikuga maakasutusõigustes kokkulepe saavutada ning vajadusel sõlmida kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks vastav leping, enne kui ehitusloa taotlus esitada. Lõpliku lahenduse peab linnaosavalitsus seega välja töötama koostöös linnaasutuste ja kinnistuomanikega.

Ehkki Pihlapi sõnul kahjustavad projekteerimistingimused kinnisasja kasutamist omanike poolt, siis amet märkis, et nende tingimustega ei kaasne ehitusõigust, mis kaasneb ehitusloaga - projekteerimistingimuste etapis pannakse eelkõige paika kavandatava asukoht, kitsendused ja lisauuringute vajadus ning ehitusprojekti koostamise tingimused.

"Seega ei kahjusta projekteerimistingimused kinnisasja kasutamist kinnistuomanike poolt," kinnitas Laur, kelle sõnul on tänavalõigu rekonstrueerimise projekteerimistingimused õiguspärased ning keskkonna- ja kommunaalamet on otsustanud mitte neid kehtetuks tunnistada.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus selle vastusega siiski ei lepi. Pihlapi sõnul püüavad nad ametile veelkord ja põhjalikumalt selgitada, miks tuleks projekteerimistingimused siiski tagasi võtta ja uuesti algusest alustada.

"Seadusest tulenev alus nende tagasivõtmiseks on olemas," ütles Pihlap.

Andero Ermel, kellele kuulub Linda ja Valgevase tänava vahelise ala garaažide esine maa, ütles eelmise aasta septembris "Vikerhommikule", et kui linnavalitsus teeb enda maale, kus on seni parkinud autod, haljasala, siis on tema sunnitud oma autot parkima enda krundil, mis aga tähendab, et inimesed sealt enam läbi käima ei pääse.

Küsimusele, miks ta oma autot garaaži ei pargi, vastas Ermel, et peamine küsimus on siiski selles, et garaažiesine on eramaa ning kui ta tahab garaaži ette parkida kasvõi lühiajaliselt, peaks ta saama seda teha.

"See, et sellisel kujul omanikuga käituda, mitte kompromissi otsida, see ei ole lahendus minu jaoks," ütles Ermel, kes pidas põhiprobleemiks piirkonnast parkimiskohtade järjekindlat väljaprojekteerimist.