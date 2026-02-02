X!

Tallinna linnaosavalitsus vaidleb ametiga Kalamaja tänavajupi saatuse üle

uudised
Garaažid Valgevase tänaval
Garaažid Valgevase tänaval Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
uudised

Põhja-Tallinna linnaosavanema Manuela Pihlapi hinnangul tuleks tühistada Kalamajas Valgevase ja Linda tänava vahelise teelõigu ümberehituse projekteerimistingimused, mille algatas eelmine linnaosavalitsus ning mis tema hinnangul piiravad kinnistuomaniku õigusi. Keskkonna- ja kommunaalamet ei näe alust, et värskelt väljastatud tingimusi tühistada.

Tallinnas Valgevase ja Linda tänava vahel asub lühike garaažideesine tänavalõik, mida elanikud kasutavad läbi kõndimiseks. Eelmise linnavalitsuse ajal algatatud ettevalmistusprotsess, et tänavalõik korda teha, jõudis lõpule tänavu jaanuaris, mil Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet väljastas tänava projekteerimistingimused.

Need näevad ette, et Valgevase ja Linda vahelise lõigu rekonstrueerimise käigus tehakse sinna katend, valgustus, haljastus, väikevormid ja liikluslahendus ning rajatakse kõnnitee. Sellega pole aga rahul Põhja-Tallinna linnaosavalitsus, kes soovib projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamist.

Linnaosavanem Manuela Pihlap ütles ERR-ile, et praegused projekteerimistingimused piiravad ebaõiglaselt omandiõigusi. Tema sõnul on kõnealuse kinnistu omanik väga vastutulelik ja soovib, et elanikele säiliks tänavalt läbipääs, kuid et ühtlasi tuleks linn ka omanikele vastu.

"Praegu on tekkinud olukord, kus linn jõuliselt piirab kinnistu omandiõigusi, aga samal ajal veel pisendab omanikul linnamaa kasutamist ehk see piirang on tulnud mõlemalt poolt," rääkis Pihlap. "Selleks, et mõlemad osapooled tunneksid, et see protsess on õiglane, tuleks praegu projekteerimistingimused tagasi võtta ja see menetlus õiglaselt läbi viia."

Linnaosavanema hinnangul on menetlus olnud eelkõige kaasamise osas puudulik - elanikke teoreetiliselt küll kaasati, kuid ühtki selle käigus tehtud ettepanekut arvesse ei võetud.

"Kinnistu omanik on öelnud, et ta võib oma õiguste kaitseks ka kohtusse pöörduda, aga me peame õigeks, et leiame mõlemaid osapooli arvestava lahenduse," lausus Pihlap, kes esitas selle soovi ka keskkonna- ja kommunaalametile.

Garaažid Valgevase tänaval Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Amet aga vastas Põhja-Tallinna linnaosavanemale, et selle tänava projekteerimistingimuste taotluse esitas linnaosavalitsus ise mullu veebruaris, avalik väljapanek oli septembris ja avalik arutelu novembris ning praeguseks on menetlus lõppenud.

"Taotluse menetluse ajal ei esitanud taotleja (Põhja-Tallinna valitsus) taotlust projekteerimistingimuste taotluse tagasivõtmiseks," nentis kommunaalameti ehitusõiguste menetleja Merilin Laur.

Selleks, et projekteerimistingimused saaks kehtetuks tunnistada, näeb ehitusseadustik ette konkreetsed alused, kuid keskkonnaameti hinnangul praegu niisugused alused puuduvad.

"Leiame, et käesolevate projekteerimistingimuste menetluse raames on vastava etapi täpsusastet ning ulatust arvestades läbi viidud piisav kaasamisprotsess. Kõigil, kel see soov, oli võimalus oma arvamust avaldada," sõnas Laur.

Pihlap möönis, et põhjus, miks linnaosavalitsus juba menetluse ajal pidurit ei tõmmanud, on see, et vahepeal on toimunud valimised ning eelmise linnaosavalitsuse arusaamad olid praeguse omadest erinevad.

"Ka enne valimisi ütlesin, et ma ei pea kuidagi õiglaseks, et linn pisendab jõuga kinnistuomaniku õigusi ja samal ajal vähendab õigusi parkida linna maal," sõnas ta.

Linnaosavanema sõnul on see jõupositsioonilt mängimine, mis pole õiglane ning vältimaks ka tulevikus kohtuvaidlusi, püüab ta asju lahendada nii, et kõik osapooled saaksid kaasa rääkida. Pihlap ütles, et praeguses olukorras saaksid jalakäijad tänavalõigult läbi, kuid linn tahaks piirata omaniku parkimisõigust tema enda maal.

"Kui aga elanik ei saa enam omal maal parkida, siis peaks linn pakkuma vastukaaluks õiguse linna maal parkida," selgitas Pihlap. "Kuidas see peaks olema, see ongi meie tulevikuarutelu käigus leitav lahendus. Kinnistuomanik on avaldanud soovi leida lahendus, et see tee saaks korda tehtud, inimesed saaksid sealt läib käia ja kõik saaksid ka parkida, kellel see vajadus on."

Garaažid Valgevase tänaval Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Keskkonna- ja kommunaalamet tõi kirjas Põhja-Tallinna linnaosavalitsusele välja, et projekteerimise käigus tuleb Valgevase 8b kinnistu omanikuga maakasutusõigustes kokkulepe saavutada ning vajadusel sõlmida kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks vastav leping, enne kui ehitusloa taotlus esitada. Lõpliku lahenduse peab linnaosavalitsus seega välja töötama koostöös linnaasutuste ja kinnistuomanikega.

Ehkki Pihlapi sõnul kahjustavad projekteerimistingimused kinnisasja kasutamist omanike poolt, siis amet märkis, et nende tingimustega ei kaasne ehitusõigust, mis kaasneb ehitusloaga - projekteerimistingimuste etapis pannakse eelkõige paika kavandatava asukoht, kitsendused ja lisauuringute vajadus ning ehitusprojekti koostamise tingimused.

"Seega ei kahjusta projekteerimistingimused kinnisasja kasutamist kinnistuomanike poolt," kinnitas Laur, kelle sõnul on tänavalõigu rekonstrueerimise projekteerimistingimused õiguspärased ning keskkonna- ja kommunaalamet on otsustanud mitte neid kehtetuks tunnistada.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus selle vastusega siiski ei lepi. Pihlapi sõnul püüavad nad ametile veelkord ja põhjalikumalt selgitada, miks tuleks projekteerimistingimused siiski tagasi võtta ja uuesti algusest alustada.

"Seadusest tulenev alus nende tagasivõtmiseks on olemas," ütles Pihlap.

Andero Ermel, kellele kuulub Linda ja Valgevase tänava vahelise ala garaažide esine maa, ütles eelmise aasta septembris "Vikerhommikule", et kui linnavalitsus teeb enda maale, kus on seni parkinud autod, haljasala, siis on tema sunnitud oma autot parkima enda krundil, mis aga tähendab, et inimesed sealt enam läbi käima ei pääse.

Küsimusele, miks ta oma autot garaaži ei pargi, vastas Ermel, et peamine küsimus on siiski selles, et garaažiesine on eramaa ning kui ta tahab garaaži ette parkida kasvõi lühiajaliselt, peaks ta saama seda teha.

"See, et sellisel kujul omanikuga käituda, mitte kompromissi otsida, see ei ole lahendus minu jaoks," ütles Ermel, kes pidas põhiprobleemiks piirkonnast parkimiskohtade järjekindlat väljaprojekteerimist.

Garaažid Valgevase tänaval Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:57

Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

15:46

Teadlastel pole üksmeelt, kuidas korvata lastele kuluv 600 eurot kuus peredele

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

15:41

Getter Meresmaa debüütlavastus toob publiku ette erivajadustega noore loo

15:36

"Täiuslikud võõrad" on kogunud mõne nädalaga kinolevis pea 67 000 külastust

15:28

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

15:25

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

15:01

BBC: USA sekkub Venemaa mõju laienemisse Aafrikas

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

06:27

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

13:19

Venemaa jõhkras droonirünnakus tsiviilbussile hukkus vähemalt 12 inimest Uuendatud

11:58

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

01.02

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

01.02

Valtoneni sõnul oli Soome sõjaväelaste Gröönimaale saatmine arusaamatus

01.02

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

14:17

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

01.02

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur kuni 28 külmakraadini

ilmateade

loe: sport

15:57

Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

15:28

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

14:21

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

loe: kultuur

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

15:41

Getter Meresmaa debüütlavastus toob publiku ette erivajadustega noore loo

15:36

"Täiuslikud võõrad" on kogunud mõne nädalaga kinolevis pea 67 000 külastust

14:27

Pildid: Foku galeriis avati Birgit Kaleva, Keiu Maasiku ja Mark Raidpere ühisnäitus

loe: eeter

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

13:19

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

09:36

Eesti Loto telesaade saab ETV2-s uue näo

Raadiouudised

13:10

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

13:10

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

12:35

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

09:50

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

09:50

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

09:25

Raadiouudised (02.02.2026 09:00:00)

01.02

Jagatud vanemluse levik on viimastel kümnenditel märgatavalt kasvanud

01.02

Päevakaja (01.02.2026 18:00:00)

31.01

Tammsaare nimelise kirjanduspreemia laureaat on Indrek Koff

31.01

Päevakaja (31.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo