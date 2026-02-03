Ministeerium Repsi maksegraafikut ei avalda

Mullu septembris jõustus kohtuotsus, millega mõisteti Mailis Repsile omastamise ja kelmuse eest tingimisi vabadusekaotus ning haridus- ja teadusministeeriumile (HTM) kahjuraha ning kohtukulude maksmine. Mis on täpsed summad ning mis ajaks Reps need tasub, ministeerium endiselt ei avalda, kuid Reps on asunud tagasimakseid sooritama.

Jõustunud kohtuotsuse järgi mõisteti Repsile omastamise ja kelmuse eest üks aasta ja viis kuud tingimisi vabadusekaotust.

Lisaks peab Reps veel tasuma HTM-ile kahjuraha ning kohtukulud.

Kahjuraha mõistis kohus välja 30 548 eurot, millele lisandub tasumise hetkeni kasvav viivis, mis oli eelmise aasta 4. juunil 11 892 eurot.

Õigusabikulude katteks peab Reps haridusministeeriumile tasuma 46 426 eurot.

Varem teatas HTM-i esindav vandeadvokaat Marko Kairjak, et Repsi esindajad on talle teinud ettepaneku leppida kokku kohtuotsusega välja makstud summade tasumine graafiku alusel.

"Ministeerium ei ole sellele ettepanekule aga veel vastanud, kuna seal hinnatakse praegu, milline on ministeeriumi kogunõue Repsi vastu, sealhulgas nõuded, mis ei ole kohtuotsusega hõlmatud," märkis Kairjak ERR-ile varem.

Tänaseks on kokkulepe Kairjaku sõnul saavutatud ning Reps on ka maksetega alustanud.

Ministeerium polnud ERR-ile nõus avaldama, mis ajaks ning kui suure summa Reps riigile tagasi maksma peab.

Mailis Reps pani kuriteod toime aastatel 2016 kuni 2020, kui oli haridus- ja teadusminister.

Kohtuotsuse järgi kasutas Reps näiteks tema alluvuses olevaid HTM-i töötajaid oma laste eest hoolitsemiseks, kasutas ministeeriumi kütusekaarti isiklikul otstarbel ning pidas oma sünnipäeva ministeeriumi rahade eest.