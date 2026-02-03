NATO alustas sõjalist planeerimist Arktikas toimuva missiooni jaoks

NATO on alustanud sõjalist planeerimist missiooni Arctic Sentry jaoks, teatas alliansi Euroopa vägede kõrgema peakorteri (SHAPE) esindaja teisipäeval, kirjutab Reuters.

"Käimas on planeerimistööd NATO tugevdatud valvsusmeetmete raames, mis on saanud nimeks Arctic Sentry," kinnitas peakorteri esindaja kolonel Martin L. O'Donnell.

Kuna planeerimine on alles algjärgus, keeldus ta jagamast täpsemaid üksikasju.