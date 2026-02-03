X!

Popov: Tallinna Haigla ehitus on vähemalt kümneks aastaks peatunud

Foto: Siim Lõvi /ERR
Tallinna Haigla projekti juht Arkadi Popov tunnistas "Esimeses stuudios", et suurhaigla valmimist ei ole oodata vähemalt järgmise kümnendi jooksul.

Popovi sõnul tuleb nüüd keskenduda olemasolevate, amortiseerunud haiglahoonete renoveerimisele, mida on aastaid uue kompleksi ootuses edasi lükatud.

Vaatamata projekti seiskumisele kinnitas Popov, et soovib jätkata ühendatava haigla juhina ja tegeleda kontserni kuuluvate haiglate konsolideerimisega, et vältida dubleerimist. "Kui ma asusin ametisse, siis tegelikult meil ei olnud sellist teadmist, et projekteerimine lõpetatakse; lähtusime sellest, et me sellega jätkame," lausus Popov.

Popov nentis, et Tallinna Haigla projekt on praeguseks sisuliselt peatatud. "Ma kardan, et tõepoolest lähiaja perspektiivis – see on vähemalt 10 aastat – me ei saa ehitamise alustamisest rääkida," ütles Popov. Tema hinnangul oleks olnud tegemist Eesti tervishoiu sajandi projektiga, mille mitterealiseerumine on meedikutele suur pettumus.

"Meedikuna oleme me muidugi kõik pettunud, et niimoodi läks. Me oleme ka pettunud selles, et selline suur, riigi vaates strateegiline projekt ei realiseeru nii, nagu me seda väga soovisime ja planeerisime," lausus ta.

Popovi sõnul on projekti seiskumise taga nii rahastuse puudumine kui ka poliitiline suutmatus leida üksmeelt. "Poliitikud ei suuda omavahel leida ühist keelt selle projekti realiseerimiseks. Muidugi on vaja leida ka raha," märkis haiglajuht, lisades, et strateegilised eesmärgid kipuvad jääma poliitiliste vahevõitude varju. "Seda on kurb jälgida," lisas ta.

Popov ütles, et selgus on parem kui teadmatus. "Mõnikord ka halb otsus on parem kui teatud otsustamatus," tõdes ta, viidates poliitikute hinnangule, et lähiaastatel on rahastuse saamise tõenäosus nullilähedane.

Kuigi projekteerimine on peatatud, on Popovi kinnitusel eelprojekt olemas ja sellega on võimalik tulevikus poliitilise tahte ja raha tekkimisel edasi minna. Praegune projekteerimisleping oli kestnud viis kuud ja jõudnud alles algfaasi.

Kuna uut suurhaiglat lähiajal ei tule, tuleb haiglajuhi sõnul muuta senist strateegiat. "Me oleme seni, juba 10 aasta jooksul arvestanud, et kohe-kohe varsti tuleb uus hoone ja ei pea väga palju investeerima olemasolevatesse hoonetesse," selgitas Popov. Nüüd tuleb tema sõnul hakata investeerima olemasolevasse taristusse, mis on reaalselt vana ja amortiseerunud.

"Ma võin spekuleerida, et 10–15 aastat me seda kindlasti teeme ja sellel juhul võime püsida teatud tasemel. Aga ei saa välistada, et me peame mõtlema teatud uute korpuste ehitamise peale," lisas ta.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Johannes Tralla

Allikas: "Esimene stuudio"

