Linnavalitsus lõpetab Tallinna haigla projekteerimislepingu

Tallinna Haigla eelprojekti 3D-visualiseering
Tallinna Haigla eelprojekti 3D-visualiseering Autor/allikas: ATIproject ja 3TI Progetti
Tallinna linnavalitsus otsustas erakorralisel istungil algatada Tallinna haigla projekteerimise töövõtulepingu korralise ülesütlemise.

Linnavalitsuse teatel on otsus seotud projekti rahastusmudeli puudumisega ning riigi ametliku seisukohaga tulevase haiglataristu finantseerimise osas. Linnapea Peeter Raudsepp rõhutas, et uue meditsiinilinnaku projekt on algusest peale olnud seotud riigi osalusega.

"Tallinnasse uue meditsiinilinnaku rajamist ei suuda linn ellu viia üksinda. Projekti algusest peale on olnud selge, et tegemist on suuremahulise tervishoiutaristu projektiga, mille elluviimine eeldab riigi osalust. Sellise mastaabiga investeeringute puhul on ülioluline, et rahastusmudel ja finantsraamid oleksid selged ning kokku lepitud. Paraku oleme täna olukorras, kus seda selgust saavutatud ei ole, mistõttu ei jää Tallinnal muud võimalust kui eelmisel aastal sõlmitud projekteerimisleping tühistada," sõnas Raudsepp.

Raudsepa sõnul alustab linn olemasolevate haiglate investeeringuvajaduste kaardistamist, et koostada investeerimiskava viisil. Samal ajal jätkatakse haiglate konsolideerimise protsessiga.

Tallinna eelmine linnapea Jevgeni Ossinovski on varem öelnud, et olemasolevate haiglate rekonstrueerimine läheb maksma umbes 600 miljonit eurot, uue haigla ehitamine ligi 800 miljonit eurot.

"Töötavate haiglate rekonstrueerimine mõjutab kindlasti raviteenuse osutamist, tuues kaasa pika ehitusperioodi ja arvestatava häiringu ravitöös. Teiseks, olemasolevad hooned, eriti Ravi tänava hoone, tulenevalt oma arhitektuursest lahendusest, ei võimalda rekonstrueerimist sellisel viisil, mis vastaks tänapäeva meditsiinivajadustele. Just sellepärast otsustas Tallinna linn juba ligi kümnend tagasi, et hakkame ehitama uut haiglat," sõnas Ossinovski.

Ossinovski on ka öelnud, et suurhaigla projekti lõpetamine võib tuua linnale 10 miljoni euro suuruse trahvi.

Toimetaja: Urmet Kook

