Kelmid petsid mullu soomlastelt välja ligi 70 miljonit eurot

Kõige rohkem teenisid kurjategijad raha andmepüügi kaudu, mille käigus varastati ligikaudu 22 miljonit eurot. Andmepüügi eesmärk on inimeselt välja petta erinevaid andmeid, näiteks kasutajanimesid, paroole ja pangaandmeid.

Kokku üritasid kelmid mullu soomlastelt välja petta ligi 150 miljonit eurot. Pangad suutsid blokeerida umbes poole maksetest, mis olid teel kurjategijate poole.

Andmed viitavad, et kelmid muutusid mullu jultunumaks ning riigis kasvas pettusega seotud katsete arv. 2024. aastal üritasid kelmid petta soomlastelt välja umbes 107 miljonit eurot. Toona suutsid pangad blokeerida umbes 40 protsenti maksetest, mis olid teel kurjategijate poole.