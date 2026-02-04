EL algatas uurimise Hiina tuulefirma suhtes

Euroopa Liit (EL) algatas uurimise Hiina tuulefirma Goldwindi suhtes. Goldwind on üks maailma suurimaid tuuleturbiinide tarnijaid, mis püüab välisturgudel oma turuosa suurendada.

Euroopa Komisjon teatas uurimisest teisipäeval, öeldes, et esialgne juurdlus tuvastas, et Hiina ettevõttele võidi olla antud subsiidiume, mis moonutavad 27-liikmelise bloki siseturgu.

Hiina välisministeerium teatas kolmapäeval, et uurimine on sisuliselt protektsionism, mis ohustab Hiina tulevasi investeeringuid Euroopasse.

"EL-i sage ühepoolsete kaubandusvahendite kasutamine ning diskrimineerivad ja piiravad meetmed Hiina ettevõtete vastu annavad protektsionistlikke signaale," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Lin Jian.

"Uurimine mõjutab ka Hiina ettevõtete kindlustunnet Euroopasse investeerimisel," lisas pressiesindaja.

Hiina domineerib praegu ülemaailmses tuuleenergiasektoris installeeritud koguvõimsuse poolest, millele on aastate jooksul kaasa aidanud Pekingi helded subsiidiumid.