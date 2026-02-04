Liibüas sai surma endise diktaatori Muammar Gaddafi poeg

Saif al-Islam Gaddafi surmast teatas tema advokaat Khaled al-Zaidi. Advokaadi sõnul viibis Gaddafi oma kodus Zintani linnas, kus teda ründasid tundmatud inimesed.

Saif al-Islam Gaddafi on alates 2021. aastast hoidnud madalat profiili. Toona üritas ta kandideerida Liibüa presidendiks, kuid poliitiliste erimeelsuste tõttu valimisi ei toimunudki.

Liibüas elab umbes seitse miljonit inimest, kus asuvad ka suured naftavarud. Riigis puhkes kaos 2011. aastal, kui Gaddafi karm režiim kukutati. Suur osa riigist on eri relvarühmituste kontrolli all.

Saif al-Islam Gaddafil on Londoni majanduskooli doktorikraad. Ta toetas oma isa režiimi ajal turumajanduslikke reforme. 2011. aastal puhkes Liibüas ülestõus ja Saif al-Islam jäi oma isale lojaalseks. Teda süüdistati sõjakuritegudes.