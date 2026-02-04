Liibüas sai surma endise diktaatori Muammar Gaddafi poeg
Ajaleht Financial Times kirjutab, et Liibüas sai segastel asjaoludel surma endise diktaatori Muammar Gaddafi poeg Saif al-Islam Gaddafi. Teda peeti enne 2011. aasta ülestõusu Muammar Gaddafi mantlipärijaks.
Saif al-Islam Gaddafi surmast teatas tema advokaat Khaled al-Zaidi. Advokaadi sõnul viibis Gaddafi oma kodus Zintani linnas, kus teda ründasid tundmatud inimesed.
Saif al-Islam Gaddafi on alates 2021. aastast hoidnud madalat profiili. Toona üritas ta kandideerida Liibüa presidendiks, kuid poliitiliste erimeelsuste tõttu valimisi ei toimunudki.
Liibüas elab umbes seitse miljonit inimest, kus asuvad ka suured naftavarud. Riigis puhkes kaos 2011. aastal, kui Gaddafi karm režiim kukutati. Suur osa riigist on eri relvarühmituste kontrolli all.
Saif al-Islam Gaddafil on Londoni majanduskooli doktorikraad. Ta toetas oma isa režiimi ajal turumajanduslikke reforme. 2011. aastal puhkes Liibüas ülestõus ja Saif al-Islam jäi oma isale lojaalseks. Teda süüdistati sõjakuritegudes.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: FT