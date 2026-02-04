X!

Kirikute ja koguduste seaduse lahendi teeb riigikohtu üldkogu

Eesti
Riigikohus
Riigikohus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Kuna riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil tekkisid põhimõttelist laadi erimeelsused presidendi taotluse osas tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusevastaseks, andis kolleegium kohtuasja lahendamiseks üle üldkogule, kuhu kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku.

Riigikogu võttis 9. aprillil 2025 vastu kirikute ja koguduste seaduse, mille president jättis 24. aprilli 2025. aasta otsusega välja kuulutamata.

Riigikogu võttis 18. juunil 2025 seaduse muudetud kujul uuesti vastu, kuid president jättis 3. juuli 2025. aasta otsusega ka selle välja kuulutamata ja tegi riigikogule ettepaneku seadust veelkord arutada ning viia see kooskõlla põhiseadusega.

Riigikogu võttis kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse 17. septembril 2025 muutmata kujul uuesti vastu. Seejärel esitas president 3. oktoobril 2025 riigikohtule taotluse tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks.

President leidis, et vaidlustatud seadus piirab ebaproportsionaalselt usuvabadust ja ühinemisvabadust. Taotluses peetakse problemaatiliseks esmajoones vaidlustatud seaduse osa, millega keelatakse usulistel ühendustel muu hulgas õpetuslikud sidemed välisriigis asuva vaimuliku keskuse, juhtorgani, usulise ühenduse või vaimuliku juhiga, kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule või avalikule korrale. Selline lai ja ebaselge keeld ei ole presidendi hinnangul proportsionaalne.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutas presidendi taotlust tänavu 3. veebruaril avalikul kohtuistungil. Kuna kolleegiumil tekkisid asja arutamisel põhimõttelist laadi erimeelsused, muu hulgas vaidlustatud seaduse õigusselguses, vajalikkuses ja mõõdukuses, andis kolleegium kohtuasja lahendamiseks üle üldkogule.

Üldkogu on riigikohtu kõrgeim organ, millesse kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:30

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi

17:26

Eesti võimud toimetasid kinni peetud laeva Muuga sadamasse Uuendatud

17:24

Viigipuu: suurim rõhk on terveks jäämisel

17:04

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

16:45

FOTOD | Laskesuusatajad tegid Anterselva staadionil trenni

16:17

Kurlingupaari treener: esmalt võidame iga kivi, siis vooru ja siis mängu

16:02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

15:49

FT: Vene satelliidid kuulasid pealt Euroopa tehiskaaslasi

15:45

ERJK utsitab ka Isamaad, sotse ja Parempoolseid kampaaniaarveid tasuma Uuendatud

15:44

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.02

Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega konteinerlaeva Uuendatud

03.02

USA tulistas alla lennukikandjale lähenenud Iraani drooni Uuendatud

03.02

Epsteini dokumentide avalikustamine raputab Euroopa eliiti

03.02

Külmakraadid lähipäevil taanduvad

12:17

Reformierakond kaotas ühe koha Tallinna volikogus

03.02

Kriisikomisjoni otsusel võib Saaremaa ja Hiiumaa vahele siiski jäätee tulla Uuendatud

08:21

ROK-i juht vihjas, et Venemaa võib naasta olümpiamängudele

12:57

Abu Dhabis algasid USA vahendatud Ukraina ja Venemaa kõnelused Uuendatud

17:26

Eesti võimud toimetasid kinni peetud laeva Muuga sadamasse Uuendatud

03.02

Soome plaanib piirata kaupluste omamärgitooteid

ilmateade

loe: sport

17:24

Viigipuu: suurim rõhk on terveks jäämisel

16:45

FOTOD | Laskesuusatajad tegid Anterselva staadionil trenni

16:17

Kurlingupaari treener: esmalt võidame iga kivi, siis vooru ja siis mängu

15:44

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

loe: kultuur

17:04

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

15:30

"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

15:13

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

15:09

Juhan Kuusi keskuses näeb Balti humanistliku fotograafia meistrite loomingut

loe: eeter

15:28

Galerii: "Terevisioon" tähistab sel neljapäeval 25. eetriaastat

15:22

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

14:15

Vähipatsient: vähidiagnoos ei ole tänapäeval enam elu lõpp-punkt

13:19

Ettevõtja Kristo Käärmann: elan Londonis tavalist väikeste lastega pere elu

Raadiouudised

15:40

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

15:35

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

15:30

Raadiouudised (04.02.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (04.02.2026 12:00:00)

11:40

NATO operatsioon Arctic Sentry peaks Gröönimaa ümber toimuvat rahustama

11:00

Elva paneb turismiinfopunkti kinni

09:45

President Trumpi hinnangul pole Putin rikkunud rünnaku peatamise kokkulepet

09:40

Nõrgenev dollar soodustab tarbimist

09:40

Ilm püsib külm

09:30

Pärnu aastaeelarve ulatub 122 miljoni euroni

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo