X!

Galerii: kolmapäeval toimus Tallinna Ülikooli rektorikandidaatide debatt

Eesti
Tallinna Ülikooli rektorikandidaatide avalik debatt
Vaata galeriid
57 pilti
Eesti

Kolmapäeval toimus Tallinna Ülikooli rektorikandidaatide valimisdebatt. Tallinna Ülikooli rektori ametikohale kandideerivad professor Indrek Ibrus, professor Katrin Niglas ja professor Priit Reiska.

Valimisdebatt keskendus kandidaatide nägemustele ülikooli juhtimisest, õppetegevuse ja teaduse arengust ning tehisintellekti rollist, ülikooli avalikust mõjust ja jätkusuutlikkusest.

Kuu jooksul oli kõigil soovijatel võimalik läbi avaliku veebiankeedi esitada küsimusi debatile. Lisaks edastasid kandidaatidele oma küsimused ka ERR-i uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost, Narva Eesti gümnaasiumi juht Irene Käosaar, Tartu Ülikooli neuroteadlane Jaan Aru, Euroopa Parlamendi liige Jüri Ratas, LHV panga juhatuse esimees Kadri Kiisel, Eesti Kirjanike Liidu esimees Maarja Kangro, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja rektorite nõukogu esimees, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Debatti modereeris Urmas Vaino.

Tallinna Ülikooli järgmine rektor valitakse 11. veebruaril ja ta asub ametisse 15. mail 2026.

Vaata rektorikandidaatide valimisdebatti:

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:00

Selgusid Kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid

19:50

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill alustavad võistlemist taliolümpial Uuendatud

19:42

Ukraina nimetas Abu Dhabi kõnelusi viljakaks Uuendatud

19:37

Heina peatreeneriks sai endine Hamburgi ja Düsseldorfi juhendaja

19:09

Ermits: ootan ise ka põnevusega, kuidas kõik välja tuleb!

19:00

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

18:56

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

18:53

Galerii: kolmapäeval toimus Tallinna Ülikooli rektorikandidaatide debatt

18:44

Tänu pikalt kestnud külmale saab metsa teha ka soistel aladel

18:40

Päevakaja (04.02.2026 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.02

Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega konteinerlaeva Uuendatud

03.02

USA tulistas alla lennukikandjale lähenenud Iraani drooni Uuendatud

03.02

Külmakraadid lähipäevil taanduvad

12:17

Reformierakond kaotas ühe koha Tallinna volikogus

15:22

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

17:26

Eesti võimud toimetasid kinni peetud laeva Muuga sadamasse Uuendatud

03.02

Epsteini dokumentide avalikustamine raputab Euroopa eliiti

08:21

ROK-i juht vihjas, et Venemaa võib naasta olümpiamängudele

19:42

Ukraina nimetas Abu Dhabi kõnelusi viljakaks Uuendatud

19:50

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill alustavad võistlemist taliolümpial Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:50

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill alustavad võistlemist taliolümpial Uuendatud

19:37

Heina peatreeneriks sai endine Hamburgi ja Düsseldorfi juhendaja

19:09

Ermits: ootan ise ka põnevusega, kuidas kõik välja tuleb!

18:32

Zahkna kolmanda olümpia eel: tuleb hooaja parimad stardid teha

loe: kultuur

20:00

Selgusid Kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid

18:56

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

17:04

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

15:30

"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

loe: eeter

15:28

Galerii: "Terevisioon" tähistab sel neljapäeval 25. eetriaastat

15:22

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

14:15

Vähipatsient: vähidiagnoos ei ole tänapäeval enam elu lõpp-punkt

13:19

Ettevõtja Kristo Käärmann: elan Londonis tavalist väikeste lastega pere elu

Raadiouudised

17:55

Ülemiste City arendajad lubavad, et peatselt annab piirkond Eestile rohkem maksutulu kui Tartu linn

15:40

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

15:35

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

15:30

Raadiouudised (04.02.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (04.02.2026 12:00:00)

11:40

NATO operatsioon Arctic Sentry peaks Gröönimaa ümber toimuvat rahustama

11:00

Elva paneb turismiinfopunkti kinni

09:45

President Trumpi hinnangul pole Putin rikkunud rünnaku peatamise kokkulepet

09:40

Nõrgenev dollar soodustab tarbimist

09:40

Ilm püsib külm

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo