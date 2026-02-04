X!

Keskerakond eelistab Karise jätkamist presidendina

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Erakonnad valmistuvad presidendivalimisteks ning koalitsioonierakonnad otsivad toetajaid opositsiooni hulgast. Keskerakonna arvates võiks presidendina jätkata Alar Karis.

Kuigi parteid arvutavad presidendikandidaatide võimalikku toetust nii riigikogus kui ka valimiskogus, pole ametlikud arutelud alanud. Riigikogu esimees on lubanud kutsuda kokku vanematekogu, et arutada kandidaate. Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et presidendivalimistel tema piire koalitsiooni ja opositsiooni vahele ei sea.

"Keskerakonna esimees tegelikult tõi needsamad asjad välja, et peaks olema erakondade omavaheline koostöö, et leida laiapõhjaline kandidaat. Samaoodi ta rääkis ootusest ja selle inimese isikuomadustest. Ma pigem näen neid koostöövõimalusi. Kui opositsioon tahab ajada oma jonni, siis see on nende valik," lausus Pillak.

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul oleks Keskerakonna koostöö koalitsiooniga võimalik juhul, kui nad toetaksid Alar Karise jätkamist presidendina. Karis pole otsesõnu veel öelnud, kas soovib kandideerida teiseks ametiajaks või mitte.

"Arvame, et ta on saanud hästi oma tööga hakkama. Ta on populaarne ja ka rahvas toetab teda," sõnas Laats.

Kõige rohkem on räägitud presidendi valimise võimalusest riigikogus juhul kui kandidaati toetaksid peale Reformierakonna ja Eesti 200 veel sotsiaaldemokraadid ja paar fraktsioonitut saadikut.

Fraktsioonidesse mittekuuluvad saadikud ütlesid kolmapäeval, et kõik oleneb kandidaadist. Sotsiaaldemokraadid jätsid samuti otsad koostöö osas lahti.

"Nii riigikogu kui ka valijameeste kogu ja nii liberaalsed kui konservatiivsed erakonnad peavad seda ühisosa otsima. Eriti valijameeste kogus ei ole võimalik kummalgi poolel ise seda presidenti ära valida, ükskõik, mida keegi siin näidata soovib. See tasakaal on seal olemas," ütles SDE esimees Lauri Läänemets.

Laats peab võimalikuks ka seda, et presidendivalimiste eel muutub koalitsioon ning sotsid kutsutakse tagasi koalitsiooni. Tema sõnul võiks eelduseks see, et koalitsioonile sobiva kandidaadi pakuvad sotsid.

"Kui nüüd tuleb see kandidaat koalitsiooni poolt, siis esimesena pöördutakse sotside poole ja siis sotsid oma nõudmised samamoodi panevad lauale. Võib-olla need nõudmised ei ole nii suured kui koalitsiooni saamine," sõnas Laats.

Presidendivalimised toimuvad selle aasta augustis. Riigikogus on presidendi valimiseks vaja 68 parlamendiliikme toetust. Kui see ei õnnestu, läheb valimine valimiskogusse, kus on 208 liiget.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

