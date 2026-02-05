Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile

Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 5. veebruaril kell 14.00:

- Ukraina ründas mandritevahelise ballistilise raketi stardiplatvorme Flamingo rakettidega;

- Venemaa jätkab Kiievi pommitamist;

- Witkoff: Ukraina ja Venemaa leppisid AÜE-s kokku uues vangivahetuses;

- Zelenski: Venemaa on üritanud mind korduvalt kõrvaldada;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit.

Ukraina ründas mandritevahelise ballistilise raketi stardiplatvorme Flamingo rakettidega

Ukraina õhurünnakud on viimase kuu jooksul kahjustanud Venemaa mandritevaheliste ballistiliste rakettide olulist sõlmpunkti, tekitades purustusi angaarile ja muule taristule, teatasid ametnikud.

Ukraina relvajõudude peastaap kirjutas neljapäeval, et Ukraina väed andsid jaanuari jooksul Venemaal Astrahani oblastis asuvale Kapustin Jari lennuväljale rea lööke.

"Praegustel andmetel on polügooni territooriumil saanud eri raskusastmega kahjustusi mitmed hooned, üks angaar on oluliselt kahjustatud ning osa personalist evakueeriti territooriumilt," seisis postituses.

Kapustin Jar on nõukogude ajal rajatud lennuväli, mis on pikka aega olnud Venemaa ballistiliste rakettide programmi keskus.

Orešnik on Venemaa poolt laialt reklaamitud keskmaa ballistiline rakett, mis on tõenäoliselt maa-maa tüüpi raketi Rubež modifikatsioon. Viimane põhineb omakorda mitmetel nõukogude liidus välja töötatud ballistilistel relvadel.

Venemaa kasutas Orešnikut esimest korda Ukrainas 2024. aasta novembris Dnipro linna ründamiseks. Avaliku teabe kohaselt tabas Venemaa Orešnikuga viimati Lvivi oblastit Lääne-Ukrainas tänavu 9. jaanuaril. Tegemist on suuresti eksperimentaalse relvaga ning kuigi Venemaa varude kohta liigub palju oletusi, on need kahtlemata piiratud.

Venemaa on kasutanud Orešnikut harva ja peamiselt poliitiliste avalduste võimendamiseks. Briti luure hinnangul oli Lvivi rünnak kättemaks Ukraina väidetavate rünnakute eest Venemaa presidendi Vladimir Putini residentsile.

Ukraina luureandmete kohaselt on Venemaal suure tõenäosusega vaid üksikud Orešniku raketid.

Peastaap omistas jaanuaris toimunud õhurünnakud Ukraina enda toodetud kaugmaarelvadele, eeskätt raketile FP-5 Flamingo.

Flamingo on tiibrakett, mille lennuulatuseks märgitakse ligi 3000 kilomeetrit ja mis on suuteline kandma 1000-kilogrammist lõhkepead. Rakette toodetakse Ukrainas ja tootmisvõimsus ulatub väidetavalt kuni kaheksa raketini päevas. Tootja Fire Point teatas juba augustis, et rakett on masstootmises.

Peastaap on märkinud Flamingo kätetööks mitmeid rünnakuid Venemaa okupeeritud aladel. Fire Point on saanud märkimisväärset rahastust Euroopa toetajatelt ning üritab praegu käivitada oma raketikütuse tootmist Taanis asuvas tehases.

Tõendeid edukatest tabamustest on siiski olnud võrdlemisi vähe, mis on hoidnud tootja Fire Pointi pideva tähelepanu all.

The Kyiv Independenti teatel uurib Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) ettevõtte tegevust. Samal ajal püüdis president Volodõmõr Zelenski suruda läbi seadust, mis viiks büroo tema määratud peaprokuröri kontrolli alla.

Witkoff: Ukraina ja Venemaa leppisid AÜE-s kokku uues vangivahetuses

Ukraina ja Venemaa leppisid Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis peetavatel kõnelustel kokku uues vangivahetuses, teatas USA erisaadik Steve Witkoff neljapäeval.

"Täna leppisid USA, Ukraina ja Venemaa delegatsioon kokku 314 vangi vahetamises - esimeses sellises vahetuses viie kuu jooksul," edastas Witkoff

Venemaa jätkab Kiievi pommitamist

Ukraina pealinna Kiievit tabas ööl vastu neljapäeva järjekordne Venemaa droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt üks inimene.

Sissetungi neljanda aastapäeva lähenedes on Moskva Ukrainat pommitanud pea igapäevaselt drooni- ja raketirünnakutega, võttes sihtmärgiks peamiselt riigi energiataristu. Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko ütles, et riigi energiasektorile on tänavu tehtud 217 rünnakut.

Ka Ukraina energeetikaminister Denõss Šmõhal hoiatas elektrikatkestuste sagenemise eest ning ütles, et olukord on endiselt väga keeruline. Šmõhali sõnul jätkuvad taastamistööd kõigis piirkondades. Kiievis töötab üle 230 brigaadi.

Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov teatas kolmapäeva hilisõhtul, et Venemaa viimase rünnaku tõttu jäi Zaporižžja linnas üle 53 000 majapidamise elektrita.

Venemaa on võtnud sihikule Ukraina energiataristu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STRINGER

Zelenski: Venemaa on üritanud mind korduvalt kõrvaldada

"Kui räägime hirmust, siis teate, Venemaa on juba mitu korda proovinud mind kõrvaldada. Mõnes mõttes ei tunne ma enam seda hirmu, mis oli mul sõja alguses. Olen sellega harjunud, see on osa mu elust," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski Prantsuse telekanalile France 2.

Venemaa on korraldanud tapmiskatseid ka Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) endise juhi Vassõl Maljuki vastu. Maljuk rääkis, et vaenlane kasutas muuhulgas kahte Iskander-tüüpi raketti, et tabada juhtimispunkti, kuhu Maljuk suundus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 243 840 (võrdlus eelmise päevaga +770);

- tankid 11 642 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 996 (+4);

- suurtükisüsteemid 36 975 (+60);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1636 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1293 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 125 094 (+1351);

- tiibraketid 4245 (+40);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 77 149 (+200);

- eritehnika 4062 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.