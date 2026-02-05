X!

Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile

Välismaa
{{1770263700000 | amCalendar}}
Illustreeriv foto. Mandritevahelise raketi Jars laskmine Kaputsin Jaris
Illustreeriv foto. Mandritevahelise raketi Jars laskmine Kaputsin Jaris Autor/allikas: SCANPIX/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE
Välismaa

Ukraina teatas õhurünnakutest Venemaa mandritevaheliste ballistiliste rakettide stardiplatvormile. Ukraina pealinna Kiievit tabas ööl vastu neljapäeva järjekordne Venemaa droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt üks inimene. Ukraina ja Venemaa leppisid AÜE-s kokku uues vangivahetuses.

Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 5. veebruaril kell 14.00:

- Ukraina ründas mandritevahelise ballistilise raketi stardiplatvorme Flamingo rakettidega;

- Venemaa jätkab Kiievi pommitamist;

- Witkoff: Ukraina ja Venemaa leppisid AÜE-s kokku uues vangivahetuses;

- Zelenski: Venemaa on üritanud mind korduvalt kõrvaldada;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit.

Ukraina ründas mandritevahelise ballistilise raketi stardiplatvorme Flamingo rakettidega

Ukraina õhurünnakud on viimase kuu jooksul kahjustanud Venemaa mandritevaheliste ballistiliste rakettide olulist sõlmpunkti, tekitades purustusi angaarile ja muule taristule, teatasid ametnikud.

Ukraina relvajõudude peastaap kirjutas neljapäeval, et Ukraina väed andsid jaanuari jooksul Venemaal Astrahani oblastis asuvale Kapustin Jari lennuväljale rea lööke.

"Praegustel andmetel on polügooni territooriumil saanud eri raskusastmega kahjustusi mitmed hooned, üks angaar on oluliselt kahjustatud ning osa personalist evakueeriti territooriumilt," seisis postituses.

Kapustin Jar on nõukogude ajal rajatud lennuväli, mis on pikka aega olnud Venemaa ballistiliste rakettide programmi keskus.

Orešnik on Venemaa poolt laialt reklaamitud keskmaa ballistiline rakett, mis on tõenäoliselt maa-maa tüüpi raketi Rubež modifikatsioon. Viimane põhineb omakorda mitmetel nõukogude liidus välja töötatud ballistilistel relvadel.

Venemaa kasutas Orešnikut esimest korda Ukrainas 2024. aasta novembris Dnipro linna ründamiseks. Avaliku teabe kohaselt tabas Venemaa Orešnikuga viimati Lvivi oblastit Lääne-Ukrainas tänavu 9. jaanuaril. Tegemist on suuresti eksperimentaalse relvaga ning kuigi Venemaa varude kohta liigub palju oletusi, on need kahtlemata piiratud.

Venemaa on kasutanud Orešnikut harva ja peamiselt poliitiliste avalduste võimendamiseks. Briti luure hinnangul oli Lvivi rünnak kättemaks Ukraina väidetavate rünnakute eest Venemaa presidendi Vladimir Putini residentsile.

Ukraina luureandmete kohaselt on Venemaal suure tõenäosusega vaid üksikud Orešniku raketid.

Peastaap omistas jaanuaris toimunud õhurünnakud Ukraina enda toodetud kaugmaarelvadele, eeskätt raketile FP-5 Flamingo.

Flamingo on tiibrakett, mille lennuulatuseks märgitakse ligi 3000 kilomeetrit ja mis on suuteline kandma 1000-kilogrammist lõhkepead. Rakette toodetakse Ukrainas ja tootmisvõimsus ulatub väidetavalt kuni kaheksa raketini päevas. Tootja Fire Point teatas juba augustis, et rakett on masstootmises.

Peastaap on märkinud Flamingo kätetööks mitmeid rünnakuid Venemaa okupeeritud aladel. Fire Point on saanud märkimisväärset rahastust Euroopa toetajatelt ning üritab praegu käivitada oma raketikütuse tootmist Taanis asuvas tehases.

Tõendeid edukatest tabamustest on siiski olnud võrdlemisi vähe, mis on hoidnud tootja Fire Pointi pideva tähelepanu all.

The Kyiv Independenti teatel uurib Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) ettevõtte tegevust. Samal ajal püüdis president Volodõmõr Zelenski suruda läbi seadust, mis viiks büroo tema määratud peaprokuröri kontrolli alla.

Witkoff: Ukraina ja Venemaa leppisid AÜE-s kokku uues vangivahetuses

Ukraina ja Venemaa leppisid Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis peetavatel kõnelustel kokku uues vangivahetuses, teatas USA erisaadik Steve Witkoff neljapäeval.

"Täna leppisid USA, Ukraina ja Venemaa delegatsioon kokku 314 vangi vahetamises - esimeses sellises vahetuses viie kuu jooksul," edastas Witkoff

Venemaa jätkab Kiievi pommitamist

Ukraina pealinna Kiievit tabas ööl vastu neljapäeva järjekordne Venemaa droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt üks inimene.

Sissetungi neljanda aastapäeva lähenedes on Moskva Ukrainat pommitanud pea igapäevaselt drooni- ja raketirünnakutega, võttes sihtmärgiks peamiselt riigi energiataristu. Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko ütles, et riigi energiasektorile on tänavu tehtud 217 rünnakut. 

Ka Ukraina energeetikaminister Denõss Šmõhal hoiatas elektrikatkestuste sagenemise eest ning ütles, et olukord on endiselt väga keeruline.  Šmõhali sõnul jätkuvad taastamistööd kõigis piirkondades. Kiievis töötab üle 230 brigaadi.

Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov teatas kolmapäeva hilisõhtul, et Venemaa viimase rünnaku tõttu jäi Zaporižžja linnas üle 53 000 majapidamise elektrita.

Venemaa on võtnud sihikule Ukraina energiataristu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STRINGER

Zelenski: Venemaa on üritanud mind korduvalt kõrvaldada

"Kui räägime hirmust, siis teate, Venemaa on juba mitu korda proovinud mind kõrvaldada. Mõnes mõttes ei tunne ma enam seda hirmu, mis oli mul sõja alguses. Olen sellega harjunud, see on osa mu elust," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski Prantsuse telekanalile France 2.

Venemaa on korraldanud tapmiskatseid ka Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) endise juhi Vassõl Maljuki vastu. Maljuk rääkis, et vaenlane kasutas muuhulgas kahte Iskander-tüüpi raketti, et tabada juhtimispunkti, kuhu Maljuk suundus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 243 840 (võrdlus eelmise päevaga +770);

- tankid 11 642 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 996 (+4);

- suurtükisüsteemid 36 975 (+60);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1636 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1293 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 125 094 (+1351);

- tiibraketid 4245 (+40);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 77 149 (+200);

- eritehnika 4062 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:34

Preemiasaaja Evelin Loit-Harro: teaduse viljasaak on tudengid

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

14:28

Harri Tiido: geenius muudab kummalisuse erilisuseks

14:27

Otse kell 16: Tallinna volikogu istung

14:25

Läti alustas seoses Epsteini toimikutega inimkaubanduse uurimist

14:15

Haridusministeerium liidab kaks Pärnu kooli

14:14

Kaido Tammeveski: vesinikuauto hinda hoiab kõrgena plaatina ike

14:05

Tre Raadio järeltulijana jätkab XFM

14:04

Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

14:00

Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.02

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

11:47

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

04:45

Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

04.02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

04.02

Ülemiste piirkonda ootab ees 500 miljoni mahus investeeringuid

04.02

Stubb: USA muutub ja tema uus ideoloogia on vastuolus meie omaga Uuendatud

04.02

Kõrge elektrihind kasvatas huvi fikseeritud hinnaga pakettide vastu

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

ilmateade

loe: sport

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

14:04

Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

13:40

Noor Läti bobikelgutaja kukkus treeningul raskelt ja peab OM-i vahele jätma

12:59

Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

loe: kultuur

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

08:41

Folktroonika bänd Oopus avaldas kolmanda albumi

loe: eeter

12:39

Eesti Laulu ankeet. Laura Prits

12:22

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

11:41

Urmas Oru: skandaalikesed tekivad siis, kui vaatajat liiga palju üllatada

11:09

Galerii: "Terevisioon" tähistas 25. eetriaastat

Raadiouudised

12:35

Ilm püsib stabiilselt külm

12:25

Tartu turg peab olema koht erinevateks tegevusteks

12:25

Raadiouudised (05.02.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (05.02.2026 09:00:00)

04.02

Päevakaja (04.02.2026 18:00:00)

04.02

Ülemiste City arendajad lubavad, et peatselt annab piirkond Eestile rohkem maksutulu kui Tartu linn

04.02

Prantsusmaa presidendi sõnul valmistatakse ette otsekontakti taastamist Putiniga

04.02

Esimeheks kandideeriv Läänemets: loodan, et kriminaalmenetlus leiab kiire lahenduse

04.02

Raadiouudised (04.02.2026 15:00:00)

04.02

Raadiouudised (04.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo