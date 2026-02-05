Tööstustoodangu maht kasvas mullu 1,7 protsenti

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2025. aastal püsivhindades 1,7 protsenti rohkem kui aasta varem. Tööstuse kolmest sektorist kasvas tootmine töötlevas tööstuses 3,1 protsenti, kuid kahanes mäetööstuses 0,9 ning energeetikas 8,5 protsenti.

Statistikaameti ettevõtlusstatistika teenusejuhi Egle Raidsalu sõnul oli 2025. aasta töötlevas tööstuses aasta varasemaga võrreldes positiivne. "Toodangu maht kasvas kaheksa kuud järjest, siis septembris ja oktoobris küll kahanes, aga aasta lõpukuudel hakkas taas suurenema," selgitas Raidsalu.

Töötleva tööstuse 23 tegevusalast suurenes toodangu maht eelmisel aastal enamikes. Suurematest tegevusaladest kasvas arvutite ja elektroonikaseadmete (1,9 protsenti), metalltoodete (3 protsenti) ning toiduainete tootmine (0,2 protsenti), puidutöötlemine (0,4 protsenti) ja elektriseadmete tootmine (3,8 protsenti)

Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine (6,5 protsenti) ja põlevkiviõli toomine (0,4 protsenti).

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2025. aastal 66,3 protsenti välisturule. Võrreldes 2024. aastaga kasvas eksport kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 3,3 ning müük kodumaisele turule 6,1 protsenti.

Detsembris jäi tööstustoodangu maht võrreldes 2024. aasta sama kuuga püsivhindades samasse suurusjärku ehk kasvas 0,2 protsenti, töötlevas tööstuses 0,4 protsenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti detsembris võrreldes novembriga tööstuses kokku 1,8 protsenti vähem ning töötlevas tööstuses 2,4 protsenti vähem toodangut.

Energeetika valdkonnas vähenes detsembris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 21,8 protsenti, soojuse tootmine aga suurenes 0,4 protsenti.