Merko ja Nordeconi kasumid vähenesid mullu ligi poole võrra

Eesti suurimate ehitusettevõtete Merko ja Nordeconi kasumid vähenesid eelmisel aastal ligi poole võrra, samuti kahanes ka müügitulu. Ehituses oli 2024 hea aasta, mistõttu eelmise aasa tulemused olid tagasihoidlikumad.

Merko Ehituse eelmise aasta müügitulu oli 311 miljonit eurot, mis vähenes 2024. aastaga võrreldes 42 protsenti.

Puhaskasumit saadi 39,9 miljonit eurot võrreldes tunamulluse 64,7 miljoniga.

Merko selgitas börsile, et kui 2024. aasta tulemused olid head, siis eelmisel aastal aastal naasti tavapäraste mahtude juurde. Kuid samas valmis ehitajal ka ajaloo suurim objekt: Arteri kvartal Tallinnas.

"Paraku ehitusäri on projektiäri ja ehitada saab ikka seda, mida tellitakse. Kui palju on siis turul parasjagu tellimusi, sellest sõltuvad ka nagu ettevõtte käibed. Kui turul on tellimusi rohkem, on käibed suuremad ja konkurents ju ehitusturul on suur. See tähendab seda, et iga objekti nimel tuleb kõvasti võidelda. Vahest õnnestub objekt saada, vahest mitte. Aga arvan, et Merko eelmise aasta tulemused olid igati rahuldavad," rääkis Merko Eesti juht Jaan Mäe.

Nordeconi kontserni müügitulu oli 208 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes 2024. aastaga ligikaudu seitse protsenti. Puhaskasumiks kujunes 2,5 miljonit eurot võrreldes 2024 aasta 5,1 miljoniga.

"Pikalt on räägitud, et majandusel ei ole just kõige paremini läinud ja ehitus on kukkunud või kukkumas. Kõikidel turuosalistel võib siin olla väike langus. Spekuleerin nüüd, aga midagi hullu ei juhtunud, ei olnud suuri hüppeid ja langusi. Võikski kokku võtta, et rahulik ja stabiilne aasta," ütles Nordeconi juhatuse esimees Maret Tambek

Mõlema hinnangul näitavad tellimused, et tänavune aasta tuleb ehituses tugevam.

"Kontserdi teostamata tööde jääk oli 467 miljonit eurot. See on väga suur maht, ka käesoleval aastal on juba uusi tellimusi lisandunud, millest oleme ka teada andnud. Tegelikult see on võib-olla Merko ajaloo aastavahetuse portfelli suurim jääk," ütles Jaan Mäe.

"Kuna meie kontserni teostamata tööde portfell võrreldes aasta tagusega on 30 protsenti kasvanud, siis me julgeme selleks aastaks näha kindlasti ette müügitulu kasvu. Ja tegelikult turul ju toimub elavnemine," lausus Tambek.

Ka ehitusettevõtajate liidu hinnangul jäävad ettevõtted üldjoontes eelmise aastaga rahule.

"Ehitusettevõtjad said hästi hakkama. Kellel oli võib-olla natukene nõrgem aasta kui varasem aasta, kellel natukene parem. See on ehituses üsna tavapärane. Aga üldiselt jah, on sellist optimismi ikkagi tunnetada," ütles ehitusettevõtjate liidu tegevdirektor Kalmer Gross.