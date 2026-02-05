X!

Merko ja Nordeconi kasumid vähenesid mullu ligi poole võrra

Majandus
Foto: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Eesti suurimate ehitusettevõtete Merko ja Nordeconi kasumid vähenesid eelmisel aastal ligi poole võrra, samuti kahanes ka müügitulu. Ehituses oli 2024 hea aasta, mistõttu eelmise aasa tulemused olid tagasihoidlikumad.

Merko Ehituse eelmise aasta müügitulu oli 311 miljonit eurot, mis vähenes 2024. aastaga võrreldes 42 protsenti.

Puhaskasumit saadi 39,9 miljonit eurot võrreldes tunamulluse 64,7 miljoniga.

Merko selgitas börsile, et kui 2024. aasta tulemused olid head, siis eelmisel aastal aastal naasti tavapäraste mahtude juurde. Kuid samas valmis ehitajal ka ajaloo suurim objekt: Arteri kvartal Tallinnas.

"Paraku ehitusäri on projektiäri ja ehitada saab ikka seda, mida tellitakse. Kui palju on siis turul parasjagu tellimusi, sellest sõltuvad ka nagu ettevõtte käibed. Kui turul on tellimusi rohkem, on käibed suuremad ja konkurents ju ehitusturul on suur. See tähendab seda, et iga objekti nimel tuleb kõvasti võidelda. Vahest õnnestub objekt saada, vahest mitte. Aga arvan, et Merko eelmise aasta tulemused olid igati rahuldavad," rääkis Merko Eesti juht Jaan Mäe.

Nordeconi kontserni müügitulu oli 208 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes 2024. aastaga ligikaudu seitse protsenti. Puhaskasumiks kujunes 2,5 miljonit eurot võrreldes 2024 aasta 5,1 miljoniga.

"Pikalt on räägitud, et majandusel ei ole just kõige paremini läinud ja ehitus on kukkunud või kukkumas. Kõikidel turuosalistel võib siin olla väike langus. Spekuleerin nüüd, aga midagi hullu ei juhtunud, ei olnud suuri hüppeid ja langusi. Võikski kokku võtta, et rahulik ja stabiilne aasta," ütles Nordeconi juhatuse esimees Maret Tambek

Mõlema hinnangul näitavad tellimused, et tänavune aasta tuleb ehituses tugevam.

"Kontserdi teostamata tööde jääk oli 467 miljonit eurot. See on väga suur maht, ka käesoleval aastal on juba uusi tellimusi lisandunud, millest oleme ka teada andnud. Tegelikult see on võib-olla Merko ajaloo aastavahetuse portfelli suurim jääk," ütles Jaan Mäe.

"Kuna meie kontserni teostamata tööde portfell võrreldes aasta tagusega on 30 protsenti kasvanud, siis me julgeme selleks aastaks näha kindlasti ette müügitulu kasvu. Ja tegelikult turul ju toimub elavnemine," lausus Tambek.

Ka ehitusettevõtajate liidu hinnangul jäävad ettevõtted üldjoontes eelmise aastaga rahule.

"Ehitusettevõtjad said hästi hakkama. Kellel oli võib-olla natukene nõrgem aasta kui varasem aasta, kellel natukene parem. See on ehituses üsna tavapärane. Aga üldiselt jah, on sellist optimismi ikkagi tunnetada," ütles ehitusettevõtjate liidu tegevdirektor Kalmer Gross.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:28

Parvlaev Kihnu Virve seisab madala veetaseme tõttu sadamas Uuendatud

20:11

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

20:01

Karis: Eesti välispoliitika on ühtne

19:57

Vanemuise draamajuht: rahvusteatri nimetusega kaasneb teistsugune vastutus

19:56

Saks presidendi väljaütlemistest: reaktsioonid võinuks olla vaoshoitumad

19:46

Eesti saalihokikoondis väsis Tšehhi vastu viimasel kolmandikul

19:37

Maailma Majandusfoorum asus uurima oma juhi suhtlust Epsteiniga

19:32

VAATA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

19:15

Zunte: arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening

19:12

Aktuaalne kaamera kell 18:30

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:15

Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

04:45

Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

04.02

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

19:32

VAATA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

11:47

Karis soovitas alustada Kremliga kõnelusi, Tsahkna lükkas selle tagasi Uuendatud

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

12:27

Neljapäeval sündis Eestis uus elektritarbimise rekord

10:10

Karis: Ukraina peab ise otsustama rahu nimel territooriumitest loobumise

15:40

Michal: Karise väljaütlemised on vastuolus Eesti põhimõtteliste väärtustega Uuendatud

04.02

TTÜ mereteadlane: veebruari esimesel poolel võib jäätuda pool Läänemerest

ilmateade

loe: sport

20:11

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

19:46

Eesti saalihokikoondis väsis Tšehhi vastu viimasel kolmandikul

19:32

VAATA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

19:15

Zunte: arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening

loe: kultuur

19:57

Vanemuise draamajuht: rahvusteatri nimetusega kaasneb teistsugune vastutus

19:02

Ivar Põllu: "Libahundis" on palju ooperlikku

19:02

Temnikova ja Kasela galeriis kohtuvad Gruusiast pärit kunstnik ja Paul Kondas

19:00

Vaal galeriis näeb Kaido Ole kunstikogu

loe: eeter

15:11

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

15:06

Toitumisnõustaja: vahet tuleb osata teha näljal ja isul

12:39

Eesti Laulu ankeet. Laura Prits

12:22

Reikop "Terevisiooni" algusaegadest: teadsime ainult üht – oluline on meeleolu

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (05.02.2026 18:00:00)

18:00

Tartus, Sadamateatris, jõuab lavale Margo Kõlari ja Ivar Põllu ooper „Libahunt“

17:45

Sillamäel valmistutakse esimese kortermaja täielikuks renoveerimiseks

17:15

Hollandi ettevõte A-Ware soovib omandada Paide juustutehast

15:20

Raadiouudised (05.02.2026 15:00:00)

14:05

Tre Raadio järeltulijana jätkab XFM

12:35

Ilm püsib stabiilselt külm

12:25

Tartu turg peab olema koht erinevateks tegevusteks

12:25

Raadiouudised (05.02.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (05.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo