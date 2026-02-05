X!

USA katkestas Trumpi-kriitika tõttu suhtluse Poola seimi spiikriga

Välismaa
Poola seimi spiiker Wlodzimierz Czarzasty
Poola seimi spiiker Wlodzimierz Czarzasty Autor/allikas: SCANPIX/Mateusz Bialczyk/Newspix via ZUMA Press
Välismaa

USA suursaadik Varssavis katkestas neljapäeval suhtluse Poola parlamendi spiikriga, süüdistades teda president Donald Trumpi solvamises. Tüli sai alguse spiikri kriitikast presidendi poliitika suunal ja keeldumisest toetada Trumpi esitamist Nobeli rahupreemia kandidaadiks.

Suursaadik Tom Rose'i äkiline reaktsioon seimi spiikri Włodzimierz Czarzasty suhtes rõhutab Poola Euroopa-meelse valitsuse keerulist olukorda – kuidas hoida suhteid oma kõige olulisema liitlasega ajal, mil Trump järgib nn Ameerika esimesena poliitikat?

Sotsiaalmeedias puhkenud terav sõnavahetus ajendas reageerima ka Poola peaministrit Donald Tuski.

"Härra suursaadik Rose, liitlased peaksid üksteist austama, mitte loenguid pidama. Vähemalt nii mõistame me siin Poolas partnerlust," kirjutas Tusk.

Sõnavahetus tõi esile ka lõhe Tuski valitsuse ning märksa Trumpi-meelsema rahvusliku opositsiooni ja president Karol Nawrocki vahel.

"Praegune valitsuskoalitsioon valis parlamendi spiikriks mehe, kes ei mõista liitlassuhete tähtsust ega tähendust," ütles presidendi esindaja uudisteagentuurile PAP.

Czarzasty teatas esmaspäeval, et ei toeta USA esindajatekoja spiikri Mike Johnsoni ja Iisraeli knesseti spiikri Amir Ohana algatust, millega kutsuti parlamendijuhte üles esitama Trumpi 2026. aasta Nobeli rahupreemia kandidaadiks tema pingutuste eest Lähis-Idas rahu saavutamisel.

Czarzasty: Trump destabiliseerib olukorda

"Minu arvates destabiliseerib president Trump olukorda rahvusvahelistes organisatsioonides, esindades jõupoliitikat ja kasutades jõudu tehingupõhise poliitika elluviimiseks," ütles valitsuskoalitsiooni kuuluva Uus Vasakpoolsus liider Czarzasty ajakirjanikele.

"See tähendab, et ma ei toeta president Trumpi kandidatuuri Nobeli preemiale, sest ta ei vääri seda," lisas ta.

Suursaadik Rose ründas Czarzastyt neljapäeval teravalt, teatades, et Washingtonil ei ole temaga edaspidi mingisugust suhtlust.

"Spiiker Czarzasty solvavad ja provotseerimata rünnakud president Trumpi vastu on muutunud takistuseks meie suurepärastes suhetes peaminister Tuski ja tema valitsusega," kirjutas Rose sotsiaalmeedias. "Me ei luba kellelgi kahjustada USA–Poola suhteid ega näidata üles austamatust Trumpi vastu, kes on teinud nii palju Poola ja poolakate heaks."

Czarzasty vastas omalt poolt, et kahetseb suursaadiku reaktsiooni, kuid jääb põhimõttelistes küsimustes oma seisukohale kindlaks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

