X!

Merilo: Ukraina sõjale eelnenud rahu tõenäoliselt ei naase

Eesti
Kaitseministeeriumi pressikonverents
Vaata galeriid
38 pilti
Eesti

Ukraina sõja eelne rahu endisel kujul enam ei naase, sõnas kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo. Muutunud julgeolekuolukorra tõttu hangib Eesti riik järgnevatel aastatel uusi laevu mereväele, korraldab ümber ajateenistuse ning ehitab uue sõjaväelinnaku.

Reedel toimunud kaitseministeeriumi pressikonverentsil rääkisid kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, kaitseminister Hanno Pevkur ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Elmar Vaher riigikaitse arengust 2026. aastal.

Merilo sõnul ei tasu loota, et julgeolekuolukord meie lähiregioonis lähemal ajal paremaks muutub.

"Rahu kui selline, millega me olime harjunud elama enne 24. veebruarit aastal 2022, enam tõenäoliselt sellisena ei naase," sõnas ta.

Sellepärast ongi Merilo hinnangul kaitsevaldkonnas toimuvad muudatused ja lisavõimekused nii olulised.

2027. aastast võetakse ajateenijaid vastu 12-kuulise teenistusmudeli järgi ning siis on plaanis teenistusse kutsuda 4100 ajateenijat.

Lisanduva muutusena hakkab kaitsevägi ajateenijaid vajadusel ka lahingvalveks kasutama. See kujutab endast n-ö aktiivset teenistust, mis ei hõlma enam ainult väljaõpet.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on kaitsevaldkonna suureks eesmärgiks jätkuvalt tegevväelaste ja reservväelaste arvu ning neile makstavate palkade ja toetuste tõstmine.

"Kui me soovime need võimed, mida me soetame üleval hoida, neid opereerida ja olla valmiduses püsivalt, siis nii sõjaaja koosseisu kasv, tegevväelaste tasude ümbervaatamine kui ka ajateenijate ja põhijõu ehk siis reservväelaste toetuste regulaarne ülevaatamine on vältimatu," sõnas Pevkur.

Ajateenijate toetus tõuseb sel aastal 30 protsenti ning kaitseministeeriumil on plaanis ka tegevväelaste palku tõsta.

Ka Kaitseväe akadeemia õppekohtade arv tõuseb 90-lt 150-le.

Riik kavatseb ka järgmisel aastal toetada Ukrainat 0,25 protsendi ulatuses sisemajanduse koguproduktist (SKP). Tänavu on see summa 110 miljonit.

RKIK-i uue juhi Elmar Vaheri sõnul on nende üheks fookuseks mereväele uute laevade hankimine.

"Ambitsioon on ehitada mereväele kuni neli uut laeva, kaks avamerel opereerimiseks ja kaks rannikuplatvormil. Praegu hindame, mida nii kohalik kui ka meie rahvusvaheline turg meile võimaldab," ütles Vaher.

Lisaks uuendatakse miinijahtijaid Sakalat, Ugandit ja Admiral Cowanit.

Balti kaitsevöönd on kavatsetud 2027. aastaks välja ehitada. Sinna on planeeritud ligi 600 punkrit, mille hange toimub koostöös Lätiga.

Narva peaks kaitseväe linnak kerkima 2027. aasta teises pooles ning selle hanke võitja selgub maikuus.

Eelmisel aastal oli Eesti kaitse-eelarve 1,38 miljardit ning see moodustas 3,3 protsenti SKP-st. 2026. aastal on kaitse-eelarve 2,8 miljardit, mis moodustab SKP-st 5,6 protsenti.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:35

Virumaa tööstusalade arendajad otsivad soodsaid elektritootmise lahendusi

15:30

Neljandik tänavusest kaitse-eelarvest läheb laskemoona ostuks

15:25

Raadiouudised (06.02.2026 15:00:00)

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

15:15

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad valitsevate olümpiavõitjatega Uuendatud

15:12

Bitcoin langes viimase 16 kuu madalaimale tasemele

14:51

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

14:42

Merilo: Ukraina sõjale eelnenud rahu tõenäoliselt ei naase

14:25

USA kutsus kodanikke üles Iraanist viivitamatult lahkuma

14:23

Kvantfüüsikud astusid suure sammu häkkimiskindla interneti suunas

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.02

Sõja 1443. päev: Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

06:52

Trump andis Chagose saarte tagastamisele rohelise tule

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

05.02

Yle: Soome lahes toimus Vene varilaevastiku alusel plahvatus

13:40

Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita Uuendatud

05.02

Karis: Eesti välispoliitika on ühtne

10:29

GRU asejuht sai Moskvas toimunud tulistamises haavata

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

05.02

Neljapäeval sündis Eestis uus elektritarbimise rekord

05.02

Saks presidendi väljaütlemistest: reaktsioonid võinuks olla vaoshoitumad

ilmateade

loe: sport

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

15:15

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad valitsevate olümpiavõitjatega Uuendatud

14:51

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

loe: kultuur

13:44

Uue muusika reede: An-Marlen, Sombr, Alika, EsDeeKid jpt

13:13

Vaino: Mati Unt oli omal ajal samasugune staar nagu tänapäeval sisuloojad

11:41

Tartu Elektriteater tähistab Grigori Kromanovi 100. sünniaastapäeva eriprogrammiga

10:26

Merle Karusoo: sõjast väsimine tähendab, et me ootame Ukraina kaotust

loe: eeter

13:56

Saku pere ehitas kahe nädalaga lapsele sünnipäevaks värvilise iglumaja

12:37

Diakon Bianca Mikovitš: usklikkus avardab inimese maailmapilti

11:13

Režissöör Kirk Jones: Tourette´i sündroomiga elamine on täna väga riskantne

10:26

Merle Karusoo: sõjast väsimine tähendab, et me ootame Ukraina kaotust

Raadiouudised

12:30

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

12:30

Öösel tuleb kohati kuni 20 kraadi külma

12:25

Raadiouudised (06.02.2026 12:00:00)

10:00

Kunstiakadeemia avab uuest õppeaastast maastikuarhitektuuri magistriõppe

10:00

Soome lahel reisilaevaliikluse katkemise ohtu pole

09:45

Rootsi Ringhalsi tuumajaama juurde kavatsetakse rajada moodulreaktorid

09:40

Kohati sajab nõrka lund ja läänerannikul on pinnatuisku

09:25

Raadiouudised (06.02.2026 09:00:00)

05.02

Päevakaja (05.02.2026 18:00:00)

05.02

Sadamateatris jõuab lavale Margo Kõlari ja Ivar Põllu ooper "Libahunt"

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo