Andrus Merilo: nõrkus provotseerib agressorit ja toob meile kindla hukatuse

Meil ei ole mingit põhjust karta homset, kui oleme täna selleks põhjalikult valmistunud. Nõrkus provotseerib agressorit ja toob meile kindla hukatuse. Seega valmistugem ühiselt otsustavaks võitluseks ainsa eesmärgiga see võitlus võita, ütles kindralleitnant Andrus Merilo Eesti Vabariigi 108. aastapäeva paraadil peetud kõnes.

Täna, Euroopat lõhestava sõja viienda aasta esimesel päeval on meil taas võimalus tähistada oma vaba riigi sünnipäeva. Kas see on järjekordne õnneliku juhuse armulikkus või meie otsusekindla tegevuse tulemus, jäägu igaühe enda südametunnistuse vastata.

Realisti vaatest on ohtlikud ajad uus normaalsus, millega me järjekindlalt ja aina edukamalt kohaneme. Veelgi enam, meie julgeoleku vältimatust vajadusest lähtudes oleme riigi ja rahvana käivitanud olulised tegevused, mis loovad eeldused olukorra jätkuvat halvenemist läbimõeldult ennetada. Julgen taas väita, et teeme valdavalt õigeid asju ja asju õigesti.

Julgeolekuolukorra muutuste ennetamine on ülesanne, mille täitmise lõpptähtaega ei ole võimalik määrata. Selle edukus sõltub meie julgusest langetada vajalikke, kuid ebapopulaarseid otsuseid, valmidusest kohandada oma käitumist ja ajutiselt väljuda armsaks saanud mugavustsoonist. Me ei tohi lihtsalt ohvrilambukestena leppida uue olukorraga, vaid peame tuvastama need napid võimalused, mida see pakub, ja neid kiirelt oma rahva huvides edundama.

Senine reeglitel põhinev maailmakord jätkab alandlikku taandumist toore jõu eest ning ainult sõnade ja passiivse pealtvaatamisega vägivalda enam ei peata. Tuleb tegutseda. Julgelt ja otsustavalt. Teha on veel väga palju ja selle tegemisega on endiselt kiire.

Vägivaldsel jõul põhinev maailmakord on võimalik ainult seal, kus argusest põhjustatud nõrkus halvab adekvaatse tegutsemisvõime ja reeturlik omakasu varjutab ühiskonda ühte siduvad hoiakud. Väikesearvulise rahvana on ühtsus meie tugevuse aluseks. Seega peame iga päev leidma jõudu selle säilitamiseks isegi olukordades, kus me üksteisele võib-olla et ei meeldigi. Järgmiste põlvede tulevik vaba rahvana on lihtsalt niivõrd palju tähtsam kui meie enda vajadused, ambitsioonid ja hellitust vajav ego.

"Tugevamaks saadakse vaid ja ainult läbimõeldult tegutsedes, pidevalt oma arengut enesekriitiliselt hinnates."

"Ära palu kergemat elu, palu, et sa oleksid tugevam inimene" on ütlus, mida pea kõik on korduvalt kuulnud, kuid selle tähtsust iseenda jaoks harva tunnistanud. Palved üksi muidugi kedagi ei aita. Tugevamaks saadakse vaid ja ainult läbimõeldult tegutsedes, pidevalt oma arengut enesekriitiliselt hinnates ning käitumist vastavalt kohandades, et saavutada püstitatud eesmärgid.

Just seda kaitsevägi iga päev teebki, kasvab tugevamaks. Teiega koos ja teie toel, kallis Eesti rahvas. Me teeme seda jätkuvalt, et täita meile teie enda püstitatud ülesannet ennetada sõjalisi ohte ja vajaduse korral riiki edukalt kaitsta ning võimalikku sõda võita.

Tugevamaks kasvamine on tõsine mure meie vaenlastele, kes kasutavad süsteemset hirmutamistaktikat, näidates ennast võimsamana, kui nad tegelikult on, ja levitades laimu naeruvääristamaks meie ühiseid jõupingutusi. Me peame mõistma, et vaenlane teeb seda kindlal eesmärgil, et hävitada meie enesekindlus, omavaheline usaldus ja ühtsus juba enne otsustavat päris võitlust.

Me ei tohi järele anda meile ette söödetavale kiusatusele uskuda, et tugevamaks kasvamisele on odavam ja lihtsalt saavutatav alternatiiv, sest seda tegelikult ei ole olemas. Praegu on meie valik lihtne: uskuda iseendasse ja inimestesse meie ümber ning ületades raskusi, tehes tarku valikuid, hoides kokku ühiste väärtuste kaudu, kasvada täna tugevamaks, kui olime eile.

Meil ei ole mingit põhjust karta homset, kui oleme täna selleks põhjalikult valmistunud. Nõrkus provotseerib agressorit ja toob meile kindla hukatuse. Seega valmistugem ühiselt otsustavaks võitluseks ainsa eesmärgiga see võitlus võita. Võiduks valmis rahvas ja riik, kellesse usuvad ka liitlased, moodustavad jõu, mida murda ei ole võimalik. Soovin meile kõigile julgust ja tahet kasvada tugevamaks, sest see on ainus, mis aitab meil ellu jääda ka sellel ajutisel ohtlikul ajastul.

Elagu Eesti rahvas!

Elagu Eesti Vabariik!