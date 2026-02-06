Bitcoin langes viimase 16 kuu madalaimale tasemele

Ühe Bitcoini väärtus langes neljapäeval 60 000 dollarini, mis on madalaim tase alates 2024. aasta septembrist. Reedeks on hind veidi taastunud.

Hinnalangus järgnes kuude pikkusele tõusule, mille käigus saavutas krüptoraha 2025. aasta oktoobris rekordtaseme 122 200 dollarit.

"Need, kes tegid liiga suuri panuseid, laenasid liigselt või eeldasid, et hinnad saavad ainult tõusta, saavad nüüd omal nahal tunda, mida tähendavad turu tegelik volatiilsus ja riskijuhtimine," ütles Hong Kong Web3 Associationi kaasjuht Joshua Chu Reutersile.

Investoreid julgustas seni Trumpi seotus sektoriga, tema häälekas toetus krüptorahadele ning lubadused leevendada valdkonna seadusandlust.

Neljapäevase languse järel on Bitcoini hind kukkunud viimase 12 kuu jooksul 32 protsenti ning liigub 2024. ja 2021. aasta alguses nähtud tasemete suunas

Bitcoin on maailma suurim ja tuntum krüptoraha – digitaalne maksevahend, mida ei kontrolli ükski keskpank ega finantsasutus.

Suurbritannia finantsjärelevalve ameti (FCA) andmetel investeeris 2025. aastal krüptovaradesse umbes kaheksa protsenti Briti täiskasvanutest, mida on neli protsenti vähem kui aasta varem. Samas märgiti, et üksikisikute investeeringute summad on kasvanud – iga viies investor hoiab digivaluutas 1000 kuni 5000 naela.

Pärast naasmist Valgesse Majja 2025. aasta jaanuaris allkirjastas Trump täitevmääruse, mille eesmärk on muuta USA "planeedi krüptopealinnaks". Esimesel ametiaastal tõi Trump turule oma krüptorahabrändi, mille tulu liigub peamiselt tema enda ettevõtetesse. Samuti jätkab ta osalust Trumpi perekonnale kuuluvas investeerimisplatvormis World Liberty Financial.

Seni on Trumpi administratsioon toetanud krüptovarasid föderaalsel tasandil, saatnud laiali ministeeriumi osakonna, mis tegeles krüptoregulatsioonide jõustamisega, ning väärtpaberi- ja börsikomisjon on lõpetanud mitmed krüptoga seotud uurimised.

Senati õiguskomisjoni demokraadid kritiseerisid novembris Trumpi "krüptomeelset agendat", märkides, et presidendi krüptovarade väärtus on ületanud 11 miljardit dollarit ning ta on pärast ametisseastumist teeninud krüptotehingutelt 800 miljonit dollarit isiklikku tulu.

Miks Bitcoini väärtus langes?

Bitcoini hind on tavapäraselt kõikuv, kuid Deutsche Banki analüütikute hinnangul tingis seekordse languse Trumpi otsus esitada Kevin Warsh föderaalreservi uueks juhiks. Usutakse, et Warsh võib hoida intressimäärasid kõrgemal, samas kui leebem rahapoliitika soosib tavaliselt investeeringuid riskantsematesse varadesse nagu krüptorahad.

Deutsche Bank märkis, et Bitcoini hind on langenud juba viimased neli kuud ning üldine suhtumine krüptovaradesse on muutunud negatiivsemaks. Panga hinnangul viitab pidev müügisurve sellele, et tavatarbijad on kaotamas huvi ning pessimism süveneb.

Kuigi pank ei prognoosi krüptovarade kadumist, ei näe see ka Bitcoini naasmist Trumpi-aegsetesse tippudesse. Pank märkis, et krüptovaluuta on muutumas puhtalt spekulatiivsest varast küpsemasse faasi, kus see peab leidma oma konkreetse rolli.

Krüptovaradele keskendunud investeerimisfirma Abra Capital Management tegevjuht William Barhydt nõustus, et turg on täiskasvanumaks saamas, kuid tema ootab hindade taastumist.

Barhydti sõnul on Bitcoin ka varem läbi teinud suuri kõikumisi ning ainus takistus taastumisele oleks USA-ga seotud sõja puhkemine.

Ka teised populaarsed krüptorahad, nagu Ethereum ja Solana, on 2026. aasta jooksul kaotanud oma väärtusest umbes 37 protsenti. Portaali CoinGecko andmetel on turu väärtus kahanenud ainuüksi viimase kuu jooksul üle triljoni dollari ning alates oktoobri tipptasemest ligi kaks triljonit dollarit.

Investeerimisfirma Stifel prognoosib, et Bitcoini hind võib langeda kuni 38 000 dollarini. Firma märkas uut suundumust, kus krüptoraha liikumine sarnaneb üha enam USA dollari kursile. Eelmisel nädalal langes dollar viimase nelja aasta madalaimale tasemele.