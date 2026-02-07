X!

Katkes praamiühendus Vormsiga

Eesti
Vormsi parvlaev Ormsö.
Vormsi parvlaev Ormsö. Autor/allikas: Baltic Workboats
Eesti

Praamiühendus Vormsi ja mandri vahel katkes laupäeval ning esimene väljumine saarele võib toimuda alles esmaspäeva pärastlõunal, kui rikki läinud parvlaev Ormsö selleks ajaks korda saab.

Vormsi vahet sõitev ettevõte Kihnu Veeteed teatas oma kodulehel, et seoses tehnilise rikkega on tühistatud parvlaev Ormsö kõik väljumised laupäeval ja pühapäeval ning esmaspäeval kuni kella 13.20-se väljumiseni Svibyst, mida samuti ei toimu.

Esmaspäeval, 9. veebruaril graafiku järgi kell 14:30 Rohukülast toimuma pidava väljumise kohta lubas ettevõte teada anda samal päeval kell 13:00.

"Seoses tehnilise rikkega võib esineda häireid parvlaev Ormsö kõikidel väljumistel. Vabandame ebamugavuse pärast. Palume jälgida teateid kodulehel," teatas ettevõte.

Olukorda sotsiaalmeedias kommenteerinud Vormis vallavanem Erkki Savisaar (Keskerakond) kritiseeris valitsust, mis tema sõnul pole suutnud tagada usaldusväärset laevaühendust ega rajanud ka praeguste külmadega jääteed saarele.

"Parvlaeva tabas tehniline rike ning riigi soovimatus ehitada laev, mida oleks lihtne hooldada ja remontida tekitas olukorra, kus need tööd on ühe monopoolses seisus ettevõtte käes, kes tuleb töid tegema siis kui aega saab, mitte esimesel võimalusel, kui vajadus tekib," kirjutas Savisaar. "Riigi soovimatus tegeleda jäätee küsimusega on tekitanud olukorra, kus n-ö ohutult Vormsile ei saa," lisas ta.

Transpordiamet teatas jaanuari lõpus, et ei ava sel aastal ühtegi jääteed, kuid hiljem taganes sellest otsusest ja lubas Saaremaa ja Hiiumaa vahele siiski jäätee rajada. Vormis ja mandri vahel liikumiseks kasutatakse praegu mitteametlikku jääteed.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:10

FOTOD | Darta Zunte harjutab olümpiarajal

14:04

Venemaal Tveri oblastis sai tabamuse keemiatehas Uuendatud

13:54

Katkes praamiühendus Vormsiga

13:48

Esimese kulla võitis Šveitsi mäesuusataja, ülejäänud medalid korraldajatele Uuendatud

13:33

VAATA OTSE | Kas rootslannad alustavad murdmaaprogrammi edukalt? Uuendatud

13:16

Norra julgeolekuamet: oht on aegade suurim

13:09

Aidu sõudekanal saab oma esimese rahvusvahelise võistluse

12:34

Eestikeelse kommentaariga saab olümpiat vaadata ka ETV+ kanalilt

12:21

Tuntud muusikud analüüsivad Klassikaraadios ja Raadio 2-s Eesti Laulu võisluslugusid

12:18

Vargad tagastasid norralaste kraami koos vabanduste ja šokolaadidega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.02

Merilo: Ukraina sõjale eelnenud rahu tõenäoliselt ei naase

06.02

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14:04

Venemaal Tveri oblastis sai tabamuse keemiatehas Uuendatud

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

06.02

Sõja 1444. pärv: Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita Uuendatud

10:32

The Guardian: õhus on märgid Venemaa majanduse kokkuvarisemisest

06.02

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

06.02

Trump jagas Obamasid ahvidena kujutavat videot

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

ilmateade

loe: sport

14:10

FOTOD | Darta Zunte harjutab olümpiarajal

13:48

Esimese kulla võitis Šveitsi mäesuusataja, ülejäänud medalid korraldajatele Uuendatud

13:33

VAATA OTSE | Kas rootslannad alustavad murdmaaprogrammi edukalt? Uuendatud

13:09

Aidu sõudekanal saab oma esimese rahvusvahelise võistluse

loe: kultuur

12:11

Arus: Puuluubiga tuuritades polnud ühtegi kontserti, kus nad publikut kätte ei saanud

10:21

Eesti kaastootmisisel valminud film võitis Rotterdamis kaks auhinda

09:40

Arvustus. "Ikka veel": ma olen siin, ma kuulan

06.02

Jaan Elken: ma ei ole enam nii noor, et uskuda, et kunstnik probleeme lahendab

loe: eeter

12:21

Tuntud muusikud analüüsivad Klassikaraadios ja Raadio 2-s Eesti Laulu võisluslugusid

11:43

Kingakollektsionäär: mässan selle vastu, et mehed peavad igavate kingadega käima

09:24

Galerii: "Rakett 69" osalejad otsivad lahendusi tervisemuredele

09:05

Eesti Laulu ankeet. Marta Pikani

Raadiouudised

10:50

Ilm püsib külm

06.02

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

06.02

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

06.02

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

06.02

Neljandik tänavusest kaitse-eelarvest läheb laskemoona ostuks

06.02

Raadiouudised (06.02.2026 15:00:00)

06.02

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

06.02

Öösel tuleb kohati kuni 20 kraadi külma

06.02

Raadiouudised (06.02.2026 12:00:00)

06.02

Kunstiakadeemia avab uuest õppeaastast maastikuarhitektuuri magistriõppe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo