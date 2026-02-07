Katkes praamiühendus Vormsiga

Praamiühendus Vormsi ja mandri vahel katkes laupäeval ning esimene väljumine saarele võib toimuda alles esmaspäeva pärastlõunal, kui rikki läinud parvlaev Ormsö selleks ajaks korda saab.

Vormsi vahet sõitev ettevõte Kihnu Veeteed teatas oma kodulehel, et seoses tehnilise rikkega on tühistatud parvlaev Ormsö kõik väljumised laupäeval ja pühapäeval ning esmaspäeval kuni kella 13.20-se väljumiseni Svibyst, mida samuti ei toimu.

Esmaspäeval, 9. veebruaril graafiku järgi kell 14:30 Rohukülast toimuma pidava väljumise kohta lubas ettevõte teada anda samal päeval kell 13:00.

"Seoses tehnilise rikkega võib esineda häireid parvlaev Ormsö kõikidel väljumistel. Vabandame ebamugavuse pärast. Palume jälgida teateid kodulehel," teatas ettevõte.

Olukorda sotsiaalmeedias kommenteerinud Vormis vallavanem Erkki Savisaar (Keskerakond) kritiseeris valitsust, mis tema sõnul pole suutnud tagada usaldusväärset laevaühendust ega rajanud ka praeguste külmadega jääteed saarele.

"Parvlaeva tabas tehniline rike ning riigi soovimatus ehitada laev, mida oleks lihtne hooldada ja remontida tekitas olukorra, kus need tööd on ühe monopoolses seisus ettevõtte käes, kes tuleb töid tegema siis kui aega saab, mitte esimesel võimalusel, kui vajadus tekib," kirjutas Savisaar. "Riigi soovimatus tegeleda jäätee küsimusega on tekitanud olukorra, kus n-ö ohutult Vormsile ei saa," lisas ta.

Transpordiamet teatas jaanuari lõpus, et ei ava sel aastal ühtegi jääteed, kuid hiljem taganes sellest otsusest ja lubas Saaremaa ja Hiiumaa vahele siiski jäätee rajada. Vormis ja mandri vahel liikumiseks kasutatakse praegu mitteametlikku jääteed.