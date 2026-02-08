X!

Opositsiooni sõnul tuleks kõrged elektrihinnad tarbijatele kompenseerida

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Opositsioonierakondade sõnul tuleks tarbijatele kõrged elektrihinnad kompenseerida. Valitsuse hinnangul pole tegu kriisiga.

"Täna tuleb inimesi toetada ja selleks on olemas ka näiteid teistest riikidest. Me näeme, kuidas Leedu ja Soome toetavad enda inimesi. Miks täna valitsus ei reageeri operatiivselt?" sõnas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Arvestades ka seda, et riigile laekub suur hulk täiendavat raha seoses käibemaksutõusu ja täiendavate tasudega, mis ka jõustusid esimesest jaanuarist, siis oleks mõistlik vähemasti selles mahus tarbijatele see tagasi maksta," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul võiksid kõrgeid elektrihindu haavatavatele sihtrühmadele kompenseerida kohalikud omavalitsused.

"Kus on üleriigilist sekkumist vaja, on see, et taastuvenergiaprojektid edeneksid, et tuulejaamasid tuleks meil juurde ja me saaksime oma tarbijatele tegelikult pakkuda odavamat hinda," ütles sotsiaaldemokraatide aseesimees Jevgeni Ossinovski.

Energeetikaminister Andres Suti (RE) sõnul pole tegu energiakriisiga ja tänavune jaanuari keskmine elektrihind on võrreldav mulluse veebruari hinnaga.

"Me peame aktsepteerima, et meil on olnud külm talv ja seetõttu on ka hinnad ja tarbimiskogused kõrgemad," lausus Sutt. "Aga kõige olulisem on ikkagi ka edasi minna investeeringutega puhtasse energiasse ehk siis kõige kindlam ja majanduslikult efektiivsem valik on maismaatuulepargid. Selle vähempakkumine on ettevalmistuatud."

Isamaa ja EKRE ütlesid, et Eesti peaks Euroopas tugevalt väljendama oma seisukohta heitmekaubanduse süsteemi lõpetamise poolt ning arendama rohkem juhitavate võimsuste tootmist.

"Ühtegi energiaallikat ei tohi välistada – nii biomassi kui ka põlevkivi. Tuleb arendada selles teadmises, et meil on vajalik tagada energiajulgeolek ning peab olema oma juhitav võimsus tipukoormuste vajaduse järgi," rääkis Reinsalu.

EKRE pooldab samuti põlevkivi edasikasutamist. Erakonda kuuluv riigikogu liige Rain Epler rääkis, et tuule- ja päikeseenergia pole Eestis sugugi mitte odavam kui põlevkivi oma, sest nende võrku saamiseks tehakse palju investeeringuid.

"Keskkonnatasud, kaevandamistasud, ladestamistasud ja nii edasi. Põlevkivi on kunstlikult kalliks tehtud. Kui me administratiivselt ja kunstlikult ei muudaks seda kallimaks, siis oleks sellest väga soodne elektrit toota," ütles Epler.

Heitmekaubanduse süsteemi läbirääkimised tulevad selle aasta esimeses pooles. "Kindlasti ka meie vaatame seal, et milliseid parameetreid on võimalik mõjutada, kes on liitlased. Ja kuidas saavutada olukord, kus see CO2-kvoodi hind oleks stabiilsem," sõnas Sutt.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

