Isamaa alustab konsultatsioone umbusalduse avaldamiseks Kristina Kallasele

Riigikogu Isamaa fraktsioon kohtus esmaspäeva hommikul haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega (Eesti 200), et saada selgust tekkinud segaduses, mis puudutab korraga nii põhikooli lõpetamise kui ka edasiõppimise tingimusi. Kohtumise eesmärk oli kuulda ministrilt lahendusi, kuid selle tulemusel otsustati alustada konsultatsioone teiste opositsioonierakondadega ministri umbusaldamiseks.

SAIS3 pidi sel kevadel asendama põhikooli lõpetajate senist korda gümnaasiumisse või kutsekooli sisseastumisel. Möödunud nädalal teatas haridus- ja teadusministeerium, et vaatamata lubadustele pole süsteem veel valmis ja seetõttu tuleb koolidel endil kastanid tulest välja tuua – seda lühikese etteteatamise peale.

"Ministri esimesed sõnad kohtumisel olid, et tema hinnangul mingit segadust sisseastumistega ei ole. See on selges vastuolus nii omavalitsuste kui ka koolijuhtide hinnangutega, kes peavad nüüd kiiresti enda senised plaanid ümber tegema. See tekitab lisastressi ka õpilastele, kellele veel hiljuti selgitati uut vastuvõtukorda, mis aga nüüd enam ei kehti. Nüüd tuleb hakata gümnaasiumide ja kutsekoolide kodulehtedelt otsima täpseid ja võimalik et oluliselt erinevaid sisseastumistingimusi," ütles endine haridusminister, riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Tõnis Lukas.

Lukase sõnul on segadus põhikooli lõpetamisel kestnud eelmisest kevadest saati. "Peaaegu aasta ei ole minister suutnud riigikokku tuua lubatud seadusemuudatust, mis annaks õpilastele Tallinnas ja Tartus, kus gümnaasiumisse pürgijad teevad koolide ühiskatseid, võimaluse märkida oma koolieelistus. See lihtsustaks otsuste koordineerimist koolide vahel ja seega vähendaks nende koormust. Samuti muudeti nüüd väga viimasel hetkel põhikoolide lõpetamise tingimusi," sõnas ta.

"Nii nagu ministeerium on nõudlik koolijuhtide suhtes, manitsedes neid iga väiksema viivituse või eriarvamuse pärast, peame meie olema nüüd nõudlikud ministri tegevuse hindamisel. Minister Kallas kahjuks ei saa aru sellest, et rahmeldamine viimasele hetkele kuhjunud muudatustega tekitab tuhandetes õpilastes ja nende peredes suurt stressi. Tänasel valitsusel puudub arusaam poliitilisest vastutusest – eksimused üritatakse kirjutada alati kellegi teise süüks. Sel põhjusel suhtleme teiste tänaste opositsioonierakondadega, et algatada minister Kallase umbusaldamine," lisas Lukas.