Sotsiaaldemokraadid haridusministri umbusaldusavaldusele allkirju ei anna

Sotsiaaldemokraadid teatasid, et ei anna haridusminister Kristina Kallase (Eesti 200) umbusaldusavaldusele allkirju, sest leiavad, et igakuine ministrite umbusaldamine devalveerib selle mõtet ning opositsioon peaks keskenduma terve valitsuse väljavahetamisele.

"Valitsus jätkab oma otsustega kõige haavatavamatelt võimaluste võtmist. Kahjuks ei ole järjekordse ministri umbusaldamine siin lahendus, et riigijuhtimine taas õiges suunas käima saada. Seega kutsun üles Urmas Reinsalu keskenduma valitsuse väljavahetamisele tervikuna, mitte tegelema üle paari nädala ministritele umbusalduse korraldamisega - see devalveerib umbusaldamise mõtet, riigikogu tõsiseltvõetavust ning muudab opositsiooni kriitika suvaliseks taustamüraks," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets.

Läänemetsa sõnul on valitsuse täieliku seisaku põhjustanud peaminister, kes ei julge ajakriitilisi ja vajalikke otsuseid teha ning otsib odavat populaarsust kallite maksukingitustega. "Peaminister ignoreerib probleeme, millega Eesti inimesed täna maadlevad - olgu selleks kõrged toidu- või küttehinnad, laste ja noorte seas süvenev vaimse tervise kriis või sõjahirmu külvamine saamatu välispoliitika tõttu," lisas Läänemets.

"On ilmselge, et peaminister Kristen Michal on riigijuhtimise pausile pannud. Energeetikas uusi tootmisvõimsuseid ei lisandu ning ettevõtjad ja kodutarbijad peavad kinni maksma suuri hinnakõikumisi. Lahendamata on hariduse- ja teaduse pikaajaline rahastamine, tervisekassa rekordmiinuse katmine. Ent juba pea aasta tagasi valitsuse kukutamist lubanud Urmas Reinsalult oleme kuulnud samuti vaid ümmargust juttu. Seega teen Reinsalule ettepaneku järjekordse "umbamise" asemel keskenduda valitsuse väljavahetamisele. Sotsiaaldemokraadid Kristina Kallase umbusaldamisega ei liitu," lausus Läänemets.

Sotsid on Kallase suhtes kriitilised, aga umbusaldamisega ei liitu

Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraadid haridus- ja teadusministri Kristina Kallase senise töö suhtes olnud kriitilised ning järjepidevalt ka Kallase valedele otsustele tähelepanu juhtinud - olgu selleks laste huvihariduse võimaluste kärpimine või ebaselgus kõrghariduse rahastamisega. Äsja lisandus loetellu ka järjekordse IT-süsteemi kasutuselevõtu viibimine, mis põhjustab kooliperedele suurt lisatööd ja pingeid.

"Need kõik on valitsuse karmid möödalaskmised, mis nõrgestavad meie laste tulevikku. Toetudes äsjasele inimarengu aruandele, siis huviringide kättesaadavus võib olla kriitilise tähtsusega, et lapsed ei satuks kriminaalsele teele. Niisamuti ei tohi jääda mitte keegi ülikooli ukse taha, sest tema pere rahakott seda ei võimalda," rõhutas Läänemets.

Riigikogu Isamaa fraktsioon kohtus esmaspäeva hommikul haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega (Eesti 200), et saada selgust tekkinud segaduses, mis puudutab korraga nii põhikooli lõpetamise kui ka edasiõppimise tingimusi. Kohtumise eesmärk oli kuulda ministrilt lahendusi, kuid selle tulemusel otsustati alustada konsultatsioone teiste opositsioonierakondadega ministri umbusaldamiseks.