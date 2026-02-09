X!

Prantsuse keskpanga juht astub tagasi enne ametiaja lõppu

Välismaa
Francois Villeroy de Galhau
Francois Villeroy de Galhau Autor/allikas: SCANPIX/AFP/LUDOVIC MARIN
Välismaa

Prantsuse keskpanga president François Villeroy de Galhau teatas, et lahkub ametist juunis ehk aasta enne oma ametiaja lõppu. See tähendab, et järgmise keskpanga presidendi määrab Emmanuel Macron, mitte tema järeltulija.

François Villeroy de Galhau ütles töötajatele saadetud kirjas, et tema missioon pangas on suures osas täidetud ja aeg on teatepulk edasi anda. 

De Galhau varajane lahkumine tähendab, et tema järeltulija määramise protsessi juhib praegune Prantsusmaa president. Seega saab Macron nii tagada, et Prantsusmaa üht tähtsamat ametikohta täidab järgmise kuue aasta jooksul inimene, kes on talle ideoloogiliselt sümpaatne.

Prantsusmaa järgmised presidendivalimised toimuvad 2027. aasta kevadel. Viimased küsitlused näitavad, et parempopulistide kandidaat võib võita järgmised valimised. 

Macroni vastased leiavad nüüd, et de Galhau ja president on omavahel kokku leppinud, et tagada keskpanga praeguse kursi jätkumine. Prantsuse parempopulistliku partei Rahvusliku Liidu (RN) poliitik Jean-Philippe Tanguy ütleski, et kahtlustab kokkumängu. 

Üks asjaga kursis olev ametnik vihjas samuti, et Macron ja de Galhau võisid sõlmida kokkuleppe. Ta ütles veebiväljaandele Politico, et mõned panga töötajad eeldasid juba varem, et François Villeroy de Galhau ei jää oma ametiaja lõpuni ametisse. 

De Galhau ütles, et tegi oma otsuse täiesti iseseisvalt. Ta on Prantsuse keskpanga eesotsas olnud 11 aastat ning teenib praegu oma teist kuueaastast ametiaega. 

François Villeroy de Galhau kolleegid avaldasid talle kohe ka tunnustust.

"ECB on saanud kasu tema  realismist koos tugevate Euroopa veendumuste ja visiooniga, mida ta alati lauale toob," ütles Euroopa Keskpanga (ECB) president Christine Lagarde.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:57

Vaguli korralik hüpe finaalikohta ei toonud, kulla võitis sakslane Uuendatud

21:35

Lindsey Vonni isa: kui oleks minu teha, siis ta rohkem ei võistleks

21:34

Tõstamaa käsitöökeskus õmbleb Pärnumaa kihelkondade rahvarõivakasukaid

21:28

Teisipäeval sajab mitmel pool Eestis lund

21:19

ERR Washingtonis: ekspertide hinnangul pole kolmikkõnelused edenenud

21:11

Jäämurdjad on Soome ja Liivi lahel jäävangist vabastanud üle 50 laeva

20:53

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

20:53

Trumpilt armu saades võib Ghislaine Maxwell tunnistusi anda

20:32

Prantsuse keskpanga juht astub tagasi enne ametiaja lõppu

20:28

Anett Liisa Parts võitis noorte EM-il kolmanda kuldmedali

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:27

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

09:48

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

14:15

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

08:40

Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

14:11

Eesti kurlingupaari olümpia kulmineerus kaotusega Tšehhile Uuendatud

15:36

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

11:03

Ligi: uue metoodikaga tarbijahindade avaldamise viibimine on pettumus

ilmateade

loe: sport

21:57

Vaguli korralik hüpe finaalikohta ei toonud, kulla võitis sakslane Uuendatud

21:35

Lindsey Vonni isa: kui oleks minu teha, siis ta rohkem ei võistleks

20:53

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

20:28

Anett Liisa Parts võitis noorte EM-il kolmanda kuldmedali

loe: kultuur

18:45

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

17:09

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

17:04

German Golub filmist "Meie Erika": sõna otseses mõttes tuli jalgratast leiutada

16:46

Galerii: Al Paldrok avas näituse "Eksistentsiaalse ruumi ajutine dimensioon"

loe: eeter

17:29

Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

16:57

Eesti Laulu ankeet. Noep

16:04

Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

15:18

Oliver Kuusik: isa kaotus ja Lasnamäe elu oleks peaaegu saatuslikuks saanud

Raadiouudised

18:45

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

18:45

Päevakaja (09.02.2026 18:00:00)

18:45

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

17:45

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

17:45

Ilm püsib stabiilselt talvine

16:15

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

15:20

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

15:05

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

12:20

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

10:30

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo