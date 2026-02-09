Prantsuse keskpanga juht astub tagasi enne ametiaja lõppu

Prantsuse keskpanga president François Villeroy de Galhau teatas, et lahkub ametist juunis ehk aasta enne oma ametiaja lõppu. See tähendab, et järgmise keskpanga presidendi määrab Emmanuel Macron, mitte tema järeltulija.

François Villeroy de Galhau ütles töötajatele saadetud kirjas, et tema missioon pangas on suures osas täidetud ja aeg on teatepulk edasi anda.

De Galhau varajane lahkumine tähendab, et tema järeltulija määramise protsessi juhib praegune Prantsusmaa president. Seega saab Macron nii tagada, et Prantsusmaa üht tähtsamat ametikohta täidab järgmise kuue aasta jooksul inimene, kes on talle ideoloogiliselt sümpaatne.

Prantsusmaa järgmised presidendivalimised toimuvad 2027. aasta kevadel. Viimased küsitlused näitavad, et parempopulistide kandidaat võib võita järgmised valimised.

Macroni vastased leiavad nüüd, et de Galhau ja president on omavahel kokku leppinud, et tagada keskpanga praeguse kursi jätkumine. Prantsuse parempopulistliku partei Rahvusliku Liidu (RN) poliitik Jean-Philippe Tanguy ütleski, et kahtlustab kokkumängu.

Üks asjaga kursis olev ametnik vihjas samuti, et Macron ja de Galhau võisid sõlmida kokkuleppe. Ta ütles veebiväljaandele Politico, et mõned panga töötajad eeldasid juba varem, et François Villeroy de Galhau ei jää oma ametiaja lõpuni ametisse.

De Galhau ütles, et tegi oma otsuse täiesti iseseisvalt. Ta on Prantsuse keskpanga eesotsas olnud 11 aastat ning teenib praegu oma teist kuueaastast ametiaega.

François Villeroy de Galhau kolleegid avaldasid talle kohe ka tunnustust.

"ECB on saanud kasu tema realismist koos tugevate Euroopa veendumuste ja visiooniga, mida ta alati lauale toob," ütles Euroopa Keskpanga (ECB) president Christine Lagarde.