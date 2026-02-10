X!

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

Välismaa
Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas
Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Yves Herman
Välismaa

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pehmendas plaani luua komisjoni juurde luureüksus, mis koondaks ja vahendaks Euroopa Liidu luureinfot. Otsus järgnes välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase vastuseisule, rääkisid neli ametnikku väljaandele Politico.

Euroopa Komisjon teatas novembris, et soovib luua asutusesisese üksuse Euroopa Liidu luureinfo kogumiseks. Von der Leyeni otsealluvusse kavandatud üksus pidi aitama kaitsta liitu Venemaa küberrünnakute ja sabotaaži eest.

Plaan tekitas aga vastuseisu nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu välisteenistuses, mille koosseisus on juba olemas üleeuroopalise luureinfovahetuse keskus.

Ametnike sõnul, kelle hulgas on kaks Euroopa Liidu ametnikku ja kaks diplomaati, on komisjon asunud luureüksuse loomise ambitsioone kärpima. Üksusest saab tõenäoliselt turvatalitus ning suurem osa luureinfo vahetamisest jääb Euroopa välisteenistuse juures tegutsevale luureanalüüsi keskusele INTCEN, märkisid kaks ametnikku.

Muudatuse tulemusel säilib Kallasel suurem kontroll luureinfo üle.

Kallas põrkus möödunud aastal korduvalt von der Leyeniga. Üks vaidlusi tekkis siis, kui Kallas üritas kõrgele ametikohale tööle võtta Martin Selmayri, kes oli von der Leyeni eelkäija Jean-Claude Junckeri endine kabinetiülem. See värbamisplaan tekitas ebakindlust von der Leyeni juhitavas komisjonis, kus president on püüdnud võimu enda kätte koondada.

Euroopa püüab tihendada riiklike luureteenistuste vahelist infovahetust ajal, mil suhted Washingtoniga on selles vallas halvenenud. Samal ajal peab Euroopa leidma viise, kuidas tõrjuda Venemaa hübriidrünnakuid, alates desinformatsioonikampaaniatest kuni küberründe ja sabotaažini.

Luure- ja julgeolekuametnikud kogunevad sel nädalal Saksamaal toimuvale Müncheni julgeolekukonverentsile, kus on oodatavalt peateemadeks transatlantilised suhted ning sõda Euroopa idapiiril.

Euroopa Liit on viimastel aastatel püüdnud luureinfovahetust edendada, kuid riiklik julgeolek on liikmesriikide valitsuste pädevuses ning nad suhtuvad pelglikult EL-i kontrolli suurendamisse tundliku ja salastatud teabe üle.

INTCEN-i direktoraat on viimase aasta jooksul riikide pealinnades usaldusväärsust kasvatanud. Jaanuaris avaldasid üksusele toetust Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz, kes leidsid, et INTCEN-i koosseisus olevat hübriidohutõrje üksust tuleks hübriidohtudega võitlemiseks senisest enam toetada.

Direktoraat, mis vastutab tsiviilluure eest ja allub Kallasele, on viimastel kuudel instrueerinud nii volinike kolleegiumi iganädalasi kohtumisi kui ka välisasjade nõukogu.

Ehkki von der Leyen ei esitlenud kordagi ametlikku kava eraldi üksuse loomiseks ega täpsustanud töötajate arvu, märkis komisjon, et sellel oleks kandev roll julgeolekuküsimustega tegeleva volinike kolleegiumi ettevalmistamisel.

"Teisel üksusel poleks mingit mõtet," ütles esimene Euroopa Liidu diplomaat. "Isegi INTCEN-i tasandil ei ole infovahetus veel kuigi tihe. Olukord on küll parananud, kuid vajadust uue üksuse loomiseks ei ole."

Anonüümne komisjoni ametnik ütles Politicole, et praegusel "keerulisel geopoliitilisel ja geomajanduslikul maastikul" otsitakse viise julgeoleku- ja luurevõimekuse tugevdamiseks.

Ametnik lisas, et loodav üksus täiendaks komisjoni julgeolekudirektoraadi tööd ning teeks "tihedat koostööd vastavate välisteenistuse struktuuriüksustega".

Teine Euroopa Liidu diplomaat toetas komisjoni plaani luua uus üksus, väites, et see aitaks parandada otsustusprotsessi. Tema sõnul võimaldaks see kitsal ringil ametnikel luureinfot tõlgendada ja kasutada, mis on kõiki 27 liikmesriiki kaasates muidu kohmakas protsess.

Kallas ise suhtus novembris komisjoni luureüksuse ideesse kriitiliselt. "Olles olnud riigi peaminister, tean ma, et kõik liikmesriigid maadlevad eelarvega. Seetõttu ei ole kuigi tark mõte nõuda, et peaksime tegema midagi lisaks kõigele sellele, mis meil juba olemas on," sõnas ta Euroopa Parlamendis.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:50

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

16:36

Jaapan võib liituda Ukraina abistamise algatusega

16:34

TÄNA OTSE | Predazzo hüppemäel selgub teine segavõistkondade olümpiavõitja

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

16:11

Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

15:56

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

15:53

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

15:36

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:56

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11:00

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

08:32

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

09.02

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

09.02

HTM ei tea, kelle süül SAIS3 arendus valmis ei saanud

09.02

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

09.02

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

ilmateade

loe: sport

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:34

TÄNA OTSE | Predazzo hüppemäel selgub teine segavõistkondade olümpiavõitja

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

loe: kultuur

16:11

Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

15:06

Station Narva esinejate hulka lisandusid Sadu, Skoone jt

12:38

Galerii: Tallinnas esilinastus German Golubi mängufilm "Meie Erika"

11:59

Galerii: Valgamaa tantsupäev tõi kokku noored tantsijad ja professionaalse tantsuteatri

loe: eeter

14:37

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

13:03

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

12:15

Leelo Tungal: laulusõnade kirjutamise teekond algas plikapõlve luuletusest

10:40

Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

Raadiouudised

15:35

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

15:35

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

13:40

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

13:15

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

13:05

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

12:30

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10:00

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

09:45

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

09:25

Raadiouudised (10.02.2026 09:00:00)

09.02

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo