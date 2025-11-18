Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

Euroopa Liidu välispoliitikajuht ja Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas lükkas tagasi komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni idee luua spetsiaalne üksus, mis koordineeriks Brüsseli suhtlust Euroopa luureagentuuridega.

"Olles olnud riigi peaminister, tean, et kõik liikmesriigid näevad eelarvega vaeva ja paluda meil teha midagi lisaks olemasolevale pole tark mõte," ütles endine Eesti valitsusjuht Euroopa Parlamendis esmaspäeval.

Komisjoni kommunikatsiooniosakond teatas eelmisel nädalal, et teeb plaane luua üksus, mis täiendaks olemasolevaid struktuure, koguks teavet riiklikelt luureagentuuridelt ja valmistaks ette 27 voliniku kohtumisi, mis käsitleks julgeolekuteemasid, märkis portaal EurActiv.com.

Idees, millest esimesena avalikustas väljaanne Financial Times, nähti tõestust väidetele komisjoni presidendist, kes tsentraliseerib juhtimist Brüsselisse ja kärbib Kallase niigi piiratud volitusi. Kallas juhib Euroopa välisteenistust (EEAS), millel on Euroopa Liidus ainulaadne kahetine roll – ta töötab nii liikmesriikide valitsuste kui ka komisjoni heaks. Kallase alluvuses on ka EEAS-i luure- ja situatsioonikeskus ehk INTCEN ning ta kinnitas, et see juba teeb head tööd, töötades nii valitsuste, kellel on EL-i luuretegevuse üle täielik kontroll, kui ka komisjoni huvides.

EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja väitis, et komisjoni peasekretariaadis uue üksuse loomine võib tekitada luureteenistuste jaoks dubleerimist ja INTCEN-i olemasolevat tööd õõnestada.

Kallas sõnastas oma tagasilükkamise ressursside ja tõhususe teemana ning ütles, et Euroopa luurejuhid palusid tal eelmisel kevadel toimunud kohtumisel ühehäälselt mitte luua neile Brüsselisse uusi kontaktpunkte.

"Kulude osas palun pidagem meeles, et me ei dubleeriks juba tehtud tööd; vajadusel pangem olemasolevad üksused paremini tööle," rõhutas ta.

Kallas vastas europarlamendi ees Hispaania sotsialistist saadiku José Cepeda küsimustele, kes nõudis USA Luure Keskagentuuri (CIA) laadse EL-i luureagentuuri loomist, ja Prantsuse äärmusparempoolse rahvaesindaja Virginie Joroni küsimustele, kes leidis, et von der Leyeni plaan on sarnane "Euroopa Stasi" loomisega. Stasi oli omaaegse Saksa DV repressiivne julgeolekuasutus.