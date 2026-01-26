Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

Väljaanne Politico kirjutab , et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallase ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni suhe on kohutav. Ühe ametniku sõnul olevat Kallas von der Leyenit eravestluses isegi diktaatoriks nimetanud.

Politico nimetas viis inimest, kelle tööd Brüsselis peab kõige keerulisemaks.

Välispoliitika juhi Kallase paigutas väljaanne kolmandale kohale – talle eelnesid NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni pressiesindaja Paula Pinho.

2010. aastal loodud Euroopa välisteenistuse (EEAS) juhi töö on alati olnud keeruline, sest liikmesriigid soovivad välispoliitikat ise suunata, nendib väljaanne ning märgib, et ametnike sõnul olid Ursula von der Leyeni ja eelmise välispoliitikajuhi Josep Borrelli suhted väga halvad, kuid Kallase puhul on olukord veelgi halvem.

Ajakirjanikud toovad välja, et Kallaselt on võetud vastutus Vahemere piirkonna eest, kuna Euroopa Komisjon moodustas eelmisel aastal Lähis-Ida, Põhja-Aafrika ja Pärsia lahe piirkonna peadirektoraadi (DG MENA). Samuti on komisjon töötanud kavade kallal, et vähendada välisteenistuse koosseisu.

Vastulöögina üritas Kallas nimetada välisteenistuse mõjukaks asepeasekretäriks tuntud niiditõmbaja Martin Selmayri, kuid von der Leyeni büroo tõkestas selle sammu, meenutas väljaanne.

"Üks kõrge ametnik märkis, et Kallas kaebab omavahelises ringis, et von der Leyen on diktaator, kuid ta ei saa selles suhtes suurt midagi ette võtta," kirjutab Politico.

"Kallas on pärit väikesest Eestist ning tema koduerakond, liberaalid, on samuti väike – see muudab tema positsiooni veelgi nõrgemaks kui Borrellil, kes on Hispaania sotsialist," lisas väljaanne.

Kallase büroo ei vastanud Politico kommentaaripalvele.