Ka sel aastal ei valmi Eestis ühtegi tuuleparki

Energiatootjad Enefit, Utilitas, Evecon ja Enery kohustusid 2023. aastal toimunud oksjoniga tooma turule juurde 650 gigavatt-tundi tuulenergiat. Tootjate sõnul elektrijaamade tähtaegne valmimine järgmisel aastal tõenäoline ei tundu.

Enefiti taastuvenergia arendusjuhi Johann-Gustav Lendi sõnul pargid hetkel veel ehituses pole ning sestap on nende õigeaegne valmimine vähetõenäoline.

"Meie pakkusime kaks projekti, millega olime ka edukad. Mõlemad koosnesid nii elektrituulikutest kui päiksepaneelidest. Mõlema projekti puhul on tekkinud takistused planeerimismenetlustega või planeerimismenetluste järgselt siis kohtuvaidlustega," ütles Lend

Utilitas Wind juhatuse esimehe Rene Tammiste sõnul andis riik lubaduse, et planeeringute menetlusi kiirendatakse, kuid see pole realiseerunud.

"Riik väga selgelt ei ole saanud oma ülesandega hakkama ja seda täna kõik me tarbijad maksame siis kõrge elektrihinna näol kinni. Teiseks riik muutis tagantjärele vähempakkumiste tingimusi uue tasuga, mis kehtestati eelmise aasta lõpust ja mida arendajad omakorda ei saanud ette näha," selgitas Tammist.

Seega on Tammiste sõnul parkide arendamise võimalused võrreldes oksjonil pakutuga muutunud, mistõttu võiks ka riik valmimise tingimusi muuta.

"Me oleme korduvalt pakkunud viise, kuidas planeeringute menetlusi võiks kiirendada, seda esiteks. Teiseks ka siis kompromissina, et seda tasu ei rakendataks nendele arendustele, mis osalesid vähempakkumisel," lisas ta.

Enefit oleks nõus loobuma oksjonil saadud toetusest, kui vaid riik tagatised realiseerimata jätaks.

"Arendusprojektidega me kindlasti jätkame. Me oleme sinna kümneid miljoneid investeerinud ja Eesti suurima elektrimüüjana näeme, et mistahes modernse tootmise lisandumine meie piirkonda, aitab tuua ka elektrihinda alla," ütles Lend.

Riik aga lõpptähtaja pikendamise, tagatisraha või uue tasu osas tingimusi muuta ei kavatse, sõnas kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonna juht Tauno Hilimon.

"Siin leevenduste tegemine ei ole võimalik ühelt poolt seetõttu, et see oleks vastuolus seadustega, aga teiselt poolt ka seetõttu, et see võiks riivata teiste arendajate õigusi, kes vähempakkumist ei võitnud või jätsid üleüldse osalemata," ütles Hilimon.

Virumaal asuvate Enery ja Eveconi arenduste planeeringud on lükkunud edasi. Evecon ehitab oma lubatud pargi valmis, kuid alles 2028. aastaks ja lepib tagatisraha kaotusega.