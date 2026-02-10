X!

Ka sel aastal ei valmi Eestis ühtegi tuuleparki

Eesti
Foto: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Energiatootjad Enefit, Utilitas, Evecon ja Enery kohustusid 2023. aastal toimunud oksjoniga tooma turule juurde 650 gigavatt-tundi tuulenergiat. Tootjate sõnul elektrijaamade tähtaegne valmimine järgmisel aastal tõenäoline ei tundu.

Enefiti taastuvenergia arendusjuhi Johann-Gustav Lendi sõnul pargid hetkel veel ehituses pole ning sestap on nende õigeaegne valmimine vähetõenäoline.

"Meie pakkusime kaks projekti, millega olime ka edukad. Mõlemad koosnesid nii elektrituulikutest kui päiksepaneelidest. Mõlema projekti puhul on tekkinud takistused planeerimismenetlustega või planeerimismenetluste järgselt siis kohtuvaidlustega," ütles Lend

Utilitas Wind juhatuse esimehe Rene Tammiste sõnul andis riik lubaduse, et planeeringute menetlusi kiirendatakse, kuid see pole realiseerunud.

"Riik väga selgelt ei ole saanud oma ülesandega hakkama ja seda täna kõik me tarbijad maksame siis kõrge elektrihinna näol kinni. Teiseks riik muutis tagantjärele vähempakkumiste tingimusi uue tasuga, mis kehtestati eelmise aasta lõpust ja mida arendajad omakorda ei saanud ette näha," selgitas Tammist.

Seega on Tammiste sõnul parkide arendamise võimalused võrreldes oksjonil pakutuga muutunud, mistõttu võiks ka riik valmimise tingimusi muuta.

"Me oleme korduvalt pakkunud viise, kuidas planeeringute menetlusi võiks kiirendada, seda esiteks. Teiseks ka siis kompromissina, et seda tasu ei rakendataks nendele arendustele, mis osalesid vähempakkumisel," lisas ta.

Enefit oleks nõus loobuma oksjonil saadud toetusest, kui vaid riik tagatised realiseerimata jätaks.

"Arendusprojektidega me kindlasti jätkame. Me oleme sinna kümneid miljoneid investeerinud ja Eesti suurima elektrimüüjana näeme, et mistahes modernse tootmise lisandumine meie piirkonda, aitab tuua ka elektrihinda alla," ütles Lend.

Riik aga lõpptähtaja pikendamise, tagatisraha või uue tasu osas tingimusi muuta ei kavatse, sõnas kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonna juht Tauno Hilimon.

"Siin leevenduste tegemine ei ole võimalik ühelt poolt seetõttu, et see oleks vastuolus seadustega, aga teiselt poolt ka seetõttu, et see võiks riivata teiste arendajate õigusi, kes vähempakkumist ei võitnud või jätsid üleüldse osalemata," ütles Hilimon.

Virumaal asuvate Enery ja Eveconi arenduste planeeringud on lükkunud edasi. Evecon ehitab oma lubatud pargi valmis, kuid alles 2028. aastaks ja lepib tagatisraha kaotusega.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne Kaamera"

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:24

Tartu ülikooli kliinikum ei suuda täita endokrinoloogia ravimahtu

21:19

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

21:16

Tali: Venemaa näeb Skandinaaviat ja Balti riike suurblokina

20:55

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

20:41

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

20:34

Kreml piiras Venemaal juurdepääsu Telegramile

20:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas? Uuendatud

20:02

Mihkels jäi Omaani velotuuri neljandal etapil esikümne ukse taha

19:47

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

19:35

Norra parlament moodustab Epsteini paljastuste tõttu sõltumatu komisjoni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:47

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11:00

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

08:32

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

11:00

Rosin: Venemaal pole praegu kavatsust Eestit rünnata

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

15:53

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

09.02

USA kurlingupaar valmistas väikese ja Rootsi paar suure üllatuse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:19

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

20:55

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

20:41

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

20:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas? Uuendatud

loe: kultuur

18:57

MUBA Talendi auhinna pälvis löökpillimängija Karl Martin Tombak

18:54

Loomeliidud: autoriõiguse seaduse muutmine vajab laiapõhjalist kokkulepet

18:52

Raplas avati Janno Bergmanni ja Leho Rubise näitus "Tajuväljad"

16:11

Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

loe: eeter

14:37

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

13:03

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

12:15

Leelo Tungal: laulusõnade kirjutamise teekond algas plikapõlve luuletusest

10:40

Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

16:50

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

15:35

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

15:35

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

13:40

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

13:15

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

13:05

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

12:30

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10:00

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

09:45

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo