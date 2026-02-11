X!

Narva pakub Narva-Jõesuule kiirtrammiühendust

Narva uus üldplaneering annab võimaluse trammiteede rajamiseks. Praegune ühistransport on keskkonnale koormav ja inimestele ebamugav.

Narva peaarhitekti Peeter Tambu sõnul ei sündinud trammiidee linnavalitsuse klabinettides, vaid kerkis esile üldplaneeringu koostamisele eelnenud uuringutest. Trammiliiklust pooldavad nooremad narvakad, kes eelistaksid autodele moodsat ja kiiret ühistransporti.

Narva probleemiks ongi napp bussiliiklus ja suur autostumine. Seda eriti suvel, kui tuhanded inimesed hakkavad liikuma Narva-Jõesuu poole, kus asuvad suured Narva suvilarajoonid.

"Bussid on suveperioodil puupüsti täis. Busside lõpp-peatustest oma kruntideni jõudmine on päris pikk maa veel. Ei ole võimalik võtta kaasa näiteks jalgratast, et peatusest jalgrattaga sõita oma krundini. Mis tähendab, et ühistranspordi viis näiteks Kudrukülla jõudmiseks täna on väga palju kallim, keskkonnale koormavam ja inimestele endiselt väga ebamugav," rääkis Tambu.

Uus üldplaneering pakub lahenduseks kiirtrammi, mis läbi suvilarajoonide kulgedes ühendaks Narva Narva-Jõesuuga.

"Suurem osa Narva majutuskohti asub Narva-Jõesuus, suurem osa Narva-Jõesuu avalikke teenuseid asub Narvas. Sellel põhjusel toimub pidev meeletu liiklus kahe linna vahel Kui me paneme juurde suveperioodi, kus lisandub suur hulk turiste, siis see liiklus mitmekordistub," nentis Tambu.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin trammiühendusele kätt ette ei pane, kuid eelistab keskenduda pisematele projektidele. Trammiühendus on kuurortlinna jaoks liiga kallis ettevõtmine.

"Kui me vaatame meie eelarvestrateegiat ja ka hetkel kehtivat arengukava, meil ei ole ühtegi sellist punkti, mille kohaselt me hakkame linnade vahel uut trammiteed ehitama. Pigem Narva-Jõesuu panustab teistesse projektidesse, mis on praegu käsil. Kasvõi Narva-Jõesuu uus kool või kuursaali taastamine. Samas, kui Narva tuleb selle plaaniga meie juurde, oleme alati läbirääkimisteks valmis," rääkis Iljin.

Narva peaarhitekt Peeter Tambu ei oska hetkel hinnata, kui palju trammiühendus Narva-Jõesuuga maksta võiks. Sellest saaks aimu alles peale teostus-tasuvusanalüüsi valmimist. Kuid kindlasti kloodab Narva Euroopa Liidu toele.

"Selliste trammiteede rahastamine Euroopa Liidus on iga perioodiga aina hoogustunud. Vähemalt hetkel on Narva elanike arv ja suurus võrreldav väga paljude Euroopa linnadega, mis on just nimelt rajanud selle ühe liini suuremate vahemaade läbimiseks," märkis Tambu.

Narva peaarhitekti sõnul annab üldplaneering vaid võimaluse trammiühenduse rajamiseks, kuid millal see juhtuda võiks, pole lähiaastate ja isegi mitte lähikümnendi teema.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

