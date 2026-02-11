X!

Kapo: Eesti mainimised Epsteini toimikutes ei viita riiklikule julgeolekuohule

Eesti
Jeffrey Epsteini toimikud
Jeffrey Epsteini toimikud Autor/allikas: SCANPIX/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Eesti

Kaitsepolitsei teatel ei viita Eesti mainimised seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini kohta avalikustatud toimikutes riiklikule julgeolekuohule.

Grupp Sotsiaaldemokraatliku Erakonda kuuluvaid riigikogu liikmeid uuris siseministeeriumilt, kas ka Eesti julgeoleku- ja õiguskaitseasutused töötavad läbi Epsteini kohta avalikustatud toimikuid ja nendes sisalduvat teavet, mis võib puudutada Eestit või Eesti kodanikke.

Ka kaitsepolitseiameti (kapo) endine peadirektor Arnold Sinisalu on juhtinud tähelepanu vajadusele uurida, kas Eestis võib olla isikuid, kes on nimetatud dokumentide tõttu potentsiaalselt šantažeeritavad, mis omakorda kujutab endast ohtu riigi julgeolekule ja demokraatlikele institutsioonidele.

ERR-i päringule, kas Eesti kaitsepolitseiamet uurib Epsteini faile, vastas kapo büroojuht Harrys Puusepp, et USA justiitsministeeriumi veebilehel avalikustatud failid on kõigile avalikult juurdepääsetavad. "Ka julgeolekuasutuse töös on oma koht info kogumisel avalikest allikatest, sealhulgas mitmesugustest ametlikest kanalitest," lisas ta.

Puusepa sõnul ei anna teadaolevad Eestit puudutavad mainimised alust öelda, et avaldatu viitaks Eesti julgeolekut ohustavatele seni teadmata riskidele.

"Rahvusvaheline julgeolek on aga jagamatu ning avaldatud failide mõju on kogumis väga raske hinnata. Mitmed riigid on leidnud viiteid võimalikele kuritegudele, mille uurimisest on nad avalikkust teavitanud," märkis Puusepp.

"Kaitsepolitsei uurimisalluvuses on riigi julgeolekut ohustada võivad süüteod. Eestiga seotud infokildude puhul pole tänase teadmise pealt meil millestki taolisest põhjust rääkida," sõnas kapo büroojuht.

Möödunud nädalal teatas Läti politsei, et on alustanud Epsteini dokumentide põhjal kriminaalmenetlust võimaliku inimkaubanduse uurimiseks. Avalikustatud toimikud sisaldasid muu hulgas viiteid Läti modelliagentuuridele ja seal töötanud modellidele.

Ka Leedu alustas võimaliku inimkaubanduse uurimist, kuna Epsteini toimikutes oli viiteid Leedu modellidele ning kunstiisikutele.

2019. aasta augustis leiti Epstein oma vanglakambrist surnuna. Võimude teatel sooritas ta enesetapu poomise läbi.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:42

Einari Kisel: ehmatava energiaarve tagamaad

09:42

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

09:39

TÄNA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit

09:37

Kallas kavatseb esitada EL-ile Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

09:34

Kaitsevägi teeb koostöös omavalitsusega linnalahingud avalikus ruumis

09:31

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on külas Contra

09:22

Antibiootikumid võivad baktereid hoopis koostööle sundida

09:20

Raadiouudised (11.02.2026 09:00:00)

09:12

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

09:08

Kirke Maar: miks ja kuidas me plaanime Eesti.ai programmi tegema hakata

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.02

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

10.02

Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

10.02

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

10.02

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

10.02

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

10.02

Rosin: Venemaal pole praegu kavatsust Eestit rünnata

10.02

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

ilmateade

loe: sport

09:39

TÄNA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit

09:01

Läti avas taliolümpial medaliarve

08:33

Eesti sulgpallinaiskond osaleb esmakordselt EM-il: päris mitu mängu on võidetavad

08:05

TÄNA OTSE | Ilves ja Teder astuvad võistlustulle normaalmäel

loe: kultuur

09:42

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

09:31

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on külas Contra

09:12

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

08:56

Pildid: Rakvere Teatris algasid suvelavastuse "Tikutoos" proovid

loe: eeter

08:51

Eesmaa: Brasiilia olümpiakoondise riietus annab sportlasele enesekindluse

06:32

"Pealtnägija" eksperiment: kuidas värvatakse telefonikelme?

10.02

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

10.02

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

Raadiouudised

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

10.02

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

10.02

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10.02

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

10.02

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo