Kapo: Eesti mainimised Epsteini toimikutes ei viita riiklikule julgeolekuohule

Grupp Sotsiaaldemokraatliku Erakonda kuuluvaid riigikogu liikmeid uuris siseministeeriumilt, kas ka Eesti julgeoleku- ja õiguskaitseasutused töötavad läbi Epsteini kohta avalikustatud toimikuid ja nendes sisalduvat teavet, mis võib puudutada Eestit või Eesti kodanikke.

Ka kaitsepolitseiameti (kapo) endine peadirektor Arnold Sinisalu on juhtinud tähelepanu vajadusele uurida, kas Eestis võib olla isikuid, kes on nimetatud dokumentide tõttu potentsiaalselt šantažeeritavad, mis omakorda kujutab endast ohtu riigi julgeolekule ja demokraatlikele institutsioonidele.

ERR-i päringule, kas Eesti kaitsepolitseiamet uurib Epsteini faile, vastas kapo büroojuht Harrys Puusepp, et USA justiitsministeeriumi veebilehel avalikustatud failid on kõigile avalikult juurdepääsetavad. "Ka julgeolekuasutuse töös on oma koht info kogumisel avalikest allikatest, sealhulgas mitmesugustest ametlikest kanalitest," lisas ta.

Puusepa sõnul ei anna teadaolevad Eestit puudutavad mainimised alust öelda, et avaldatu viitaks Eesti julgeolekut ohustavatele seni teadmata riskidele.

"Rahvusvaheline julgeolek on aga jagamatu ning avaldatud failide mõju on kogumis väga raske hinnata. Mitmed riigid on leidnud viiteid võimalikele kuritegudele, mille uurimisest on nad avalikkust teavitanud," märkis Puusepp.

"Kaitsepolitsei uurimisalluvuses on riigi julgeolekut ohustada võivad süüteod. Eestiga seotud infokildude puhul pole tänase teadmise pealt meil millestki taolisest põhjust rääkida," sõnas kapo büroojuht.

Möödunud nädalal teatas Läti politsei, et on alustanud Epsteini dokumentide põhjal kriminaalmenetlust võimaliku inimkaubanduse uurimiseks. Avalikustatud toimikud sisaldasid muu hulgas viiteid Läti modelliagentuuridele ja seal töötanud modellidele.

Ka Leedu alustas võimaliku inimkaubanduse uurimist, kuna Epsteini toimikutes oli viiteid Leedu modellidele ning kunstiisikutele.

2019. aasta augustis leiti Epstein oma vanglakambrist surnuna. Võimude teatel sooritas ta enesetapu poomise läbi.