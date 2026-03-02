PPA hinnangul ei sisalda Epsteini toimikud viiteid Eestis toimepandud kuriteole

Politsei- ja piirivalveamet on tutvunud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seoses avalikustatud materjalidega ega ole tuvastanud viiteid Eestis toimepandud kuriteole. Sellest tulenevalt ei ole uurimisasutusel võimalik kriminaalmenetlust alustada, selgitas siseminister Igor Taro (E200).

Vastuses riigikoguliikme Aleksandr Tšaplõgini (KE) pöördumisele põhjendas Taro, miks Eesti ei alustanud toimikute põhjal sarnaselt Lätile ja Leedule kriminaaluurimist.

Siseminister märkis, et politsei poole ei ole pöördunud ühtegi kannatanut kuriteoteatega. Samuti ei ole prokuratuur andnud PPA-le korraldust menetluse alustamiseks ega ole ise menetlust alustanud.

Kui peaksid ilmnema uued asjaolud, võib Eesti ikkagi uurimist alustada.

"Politsei ei saa välistada, et täiendavate materjalide avalikustamisel, uute asjaolude ilmnemisel või rahvusvahelise koostöö raames laekuvate päringute tulemusel tekib vajadus kriminaalmenetluse alustamiseks, et asjaolusid kontrollida ja selgitada. Sellisel juhul tegutsetakse viivitamata, vastavalt seadusele," sõnas Taro.

Politsei- ja piirivalveametile ega kaitsepolitseile pole laekunud teiste riikide õiguskaitse- või uurimisasutuste pöördumisi, lisas ta.

Küsimusele, kas on hinnatud Epsteini kirjavahetuses sisalduvat viidet "Eesti peaministrile" riigi maine, julgeoleku ning võimaliku šantaaži või kompromiteerimise riskide seisukohalt, vastas siseminister: "Kaitsepolitsei hinnangul ei anna teadaolevad Eestit puudutavad mainimised põhjust öelda, et avaldatu viitaks Eesti julgeolekut ohustavatele seni teadmata riskidele. Eestiga seotud infokildude puhul pole tänase teadmise pealt millestki taolisest põhjust rääkida."

"Arvestades seda, et avalikustatud andmed on mittetäielikud, tegeleb kaitsepolitsei julgeolekuohtude hindamiseks andmete täpsustamise ja kontrollimisega," lisas siseminister.

Tšaplõgin uuris, milliseid samme peab siseministeerium vajalikuks ja piisavaks, et selgitada välja kõik asjaolud, mis on seotud Eesti ja Eesti kõrgete ametiisikute mainimisega Epsteini materjalides.

"Politsei- ja piirivalveametile on keskne põhimõte, et kriminaalmenetlus algatatakse siis, kui ilmnevad kuriteo tunnustele viitavad asjaolud. Kui täiendava teabe avalikustamisel või rahvusvahelise koostöö käigus ilmnevad uued faktid, mis vajavad kontrollimist, on politsei valmis menetluse alustama ja asjaolusid selgitama," vastas Taro.