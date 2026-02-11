USA mereväe tuukrid harjutasid Eestis jääalust lõhkamist

Mereväe tuukrigrupi ja päästeameti jäälaagris osalesid USA mereväe ehitussukeldujad, kes harjutasid esmakordselt jääalust lõhkamist. USA sukeldujad kasutavad lõhkeainet näiteks takistuste eemaldamiseks laevadele sadamasse pääsu vabastamiseks.

Jääaluseks lõhkamiseks paigaldasid USA mereväe ehitussukeldujad lõhkeaine relsi külge. Relss lasti vee alla ja vaadati, kuidas toimib lööklaine jää all. Lõhkamistööde juht, USA mereväe ehitussukeldujate juhtohvitser Tim Dailey on teinud seda tööd 20 aastat. Kunagi pole ta teinud lõhkamist jää all. Miks seda ometi vaja on?

"Me ei tea kunagi, millise keskkonna või ülesandega me silmitsi seisame. Nii et hea on harjutada seda ka jää all," ütles Daley.

Tundub loogiline, nüüd kui kõigi pikksilmad sihivad Arktikat. Dailey selgitas, millised ülesanded on tema üksusel.

"Meie tegeleme veealuste takistustega. Kui laev ei pääse kusagil sadamasse ja seal on mingi takistus ees, mis segab olulist ülesannet, siis me kasutame lõhkamist selle eemaldamiseks," lausus Daley.

Ameeriklased osalesid esmakordselt mereväe iga-aastases jäälaagris. Mereväe tuukrigrupp tegeleb veealuste lõhkekehade kahjutuks tegemisega, kuid praktikas on neil tulnud koostööd teha ka näiteks politseiga.

"Oleme aidanud oma allveesonaritega näiteks kadunud inimest otsida või siis mingeid teatud asitõendeid otsida," ütles mereväe tuukrigrupi ülem vanemleitnant Indrek Paju.

Rummu karjääri õppusel oli näha päästeameti ATV-d. Päästeamet on jäälaagri iga-aastane osaleja. Tänavu oli võimalus vaadata Ameerika sukeldujate varustust.

Päästeamet vastutab Eesti siseveekogude eest ja lõhkamist tuleb ette harva – jäätammide puhul.

"Kui jõe peal olev jää koguneb ühte kohta kokku ja vesi ei pääse sealt enam läbi. Ja olude sunnil on kasutatud lõhkeainet, et seda jääd eemaldada," ütles päästeameti lahingumoonaekspert Rauno Raidloo.

Mereväe tuukrigrupp võttis tänavu esimesed ajateenijad, kellest pärast baaskursust saavad laevatuukrid.