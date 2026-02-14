X!

Eksperdid: Venemaa piirab internetti järk-järgult

Foto: Airika Harrik/ERR
Venemaa piirab oma kodanike ligipääsu välismaistele sotsiaalmeediaplatvormidele, et sundida neid kasutama riigi toetatud rakendust Max. Varem piiras Kreml juurdepääsu ka Telegramile. Venemaa saaks avatud interneti täiesti välja lülitada, kuid kasutab järk-järgulisi piiranguid, et tasakaalu ühiskonnas mitte kõigutada, ütlevad eksperdid.

Venemaal läheb elu edasi ka sõja ajal. Kas elu läheb edasi ka siis, kui võimud võtavad ära juurdepääsu avatud internetikanalitele? Ja miks on see võimude jaoks aktuaalne praegu? Neli aastat Eestis elav Peterburi ajakirjanik Sergei Kovaltšenko ütleb, et valimised on tulemas.

"Septembris toimuvad Venemaa riigiduuma valimised. 2025. aasta sügisel teatas välismaal asuv opositsioon, et korraldab kampaania "Putinist ja sõjast on küll". See kampaania võib toimuda ainult Telegrami kanalis, Whatsappis ja teistes sotsiaalmeedia kanalites," ütles Kovaltšenko.

Erinevalt Iraanist suudab Venemaa lülitada välja avatud internetti ning asendada see oma siseinternetiga. IT-ettevõtja, Codeborne´i kaasasutaja Anton Keks ütles, et erinevus on suur.

"See väga erineb Iraanist, kus nad pidid jaanuaris välja lülitama kogu interneti. Ka sisemised teenused. Venemaa on juba mitu aastat selleks valmistunud. Nad on tsentraliseerinud internetiteenused, mis muidu peavad olema detsentraliseeritud," sõnas Keks.

Elada saab internetita. Aga ajab vihale. Naised on nördinud, et ei pääse ligi toiduretseptidele või moele, ütleb Sergei Kovaltšenko. Sellegipoolest - venelased suruvad hambad kokku ja kannatavad ära.

"Otsest nördimust ei tule. Jõuaparaat on liiga võimas. Viimase paari kuu jooksul on näha, et igaüks, kes suu lahti teeb ja isegi otseselt ei nimeta sõda kuriteoks või ei kahtle Putini valmise seaduslikkuses ega sõima Ühtset Venemaad, juba satub vanglasse," ütles Sergei Kovaltšenko.

Tsentraliseeritud siseinternet võimaldab aparaadil inimeste internetiliikluse üle täiskontrolli teostada. Kuid seegi pole mingi uudis. See toimus ka nõukogude ajal. Ja nagu toona nii ka nüüd, inimesed käivad ringi rusikas taskus.

"Inimestel on suures osas villand sõjast. On hirm. Võimud sisendavad hirmu. Põhimõtteliselt nõukogude võim - inimesed, kes kasvasid 70-ndatel hirmutavad rahvast, panevad istuma, sisendavad õudu. Probleem on selles, et 30 aastat on möödunud. Ja summutatud nördimus jääb," lisas Kovaltšenko.

Vene võimud ei lülita veel avatud internetti täielikult välja, ütleb Anton Keks. Võimud ei taha ühiskonda järsu vajutusega tasakaalust välja viia

"Et inimesed ei hakkaks veel massilisemalt ära kolima ja protesteerima. Ma arvan, see on nende praegune valik. Ja nad veel ei lähe seda täieliku väljalülitamise teed," lausus Keks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

