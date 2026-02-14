X!

Põlvamaal toimuvad jääaluse kalapüügi meistrivõistlused

Foto: ERR
Sel nädalavahetusel toimuvad Põlvamaal Eesti meistrivõistlused jääaluses kalapüügis. Laupäeval kogunes Tilsi asula juures olevale Pikkjärvele üle 30 võistleja.

Just nii jäise tuule ja külma käes oodates ja siis kala jääaugust välja tõmmates möödus laupäeval Pikkjärvel õngitsusvõistlejatel kolm tundi. Keegi külma ilma üle ei kurtnud, kuigi mitmed möönsid, et kalasaak oleks võinud suurem olla.

"Võisteldakse piiratud alades, võistkonnas on kolm liiget, kolm ala. On a, b, ja c sektorid, kus võistlejad hakkavad üksteise vahel mõõtu võtma ja võisteldakse kalade kogu kaalus, ehk siis kes on kaaluliselt kõige enam kalu püüdnud on sektoris võitja ja kahe päeva kokkuvõttes summeeritakse tulemused ja saadakse teada, kes on olnud sellel võistlusel parim. Võitja peab teistest rohkem püüdma. Ma arvan, et parimad tulemused täna võivad jääda sinna kahe-kolme kilo vahele," rääkis talipüügi võistluse korraldaja Ranel Kõmmits.

Selleks, et võiduvõimalused oleksid suuremad, puuriti jäässe aga uusi auke ja igal võistlejal olid oma läbiproovidud püügivõtted.

"Ütleme nii, et võistlusel püüad kõik maksimaalselt kiiresti teha ja aega mitte kulutada väiksematele asjadele ja võtta igast hetkest maksimum. Kuna siin järvel on hästi väikesed särjed, siis mina kasutasin võimalikult väikest konksusööta ja hästi väikest konksu ka. Ma arvan, et see on selle etapi võitjate üks võti ka kindlasti," ütles võistleja Mikk.

Teine võistleja Laivi on kalapüügivõistlusega tegelenud juba 14 aastat. "Siis oli natuke pausi ja siis ma olin kohtunik ja nüüd ma siis eelmisest aastast püüan ka uuesti," ütles ta.

Küsimusele kui palju kala peaks välja tulema, et oleks hea tunne, vastas Laivi, et hea tunne on juba siis kui esimese kala kätte saad.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

